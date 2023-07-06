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防範＃Me Too風！玩聚窩生命教育展　教小朋友自我保護

By 台灣英文新聞
2023/07/06 08:41
照片由新北市政府社會局提供

照片由新北市政府社會局提供

「我不喜歡陌生人碰我頭！」「通通都不可以碰我身體！」為了防範＃Me Too風，新北市玩具銀行旗艦店玩聚窩在「生命教育主題展」中，特別將身體界線和自我保護溶入。斑斑老師用魔豆讓小朋友標示人體那個部位不可以被隨意碰觸？小朋友七嘴八舌的嚷嚷著，間接教育了孩子要如何保護自己。

「玩聚窩」位於板橋大遠百後方大樓公益回饋空間2樓，長期運用二手玩具及木質玩具打造全齡共玩場域，除了有大型木球池及「龍之助」遊具，也定期推出主題展。這次結合新北市家防中心、中華點亮生命教育協會、勵馨基金會、水滴文化、東方出版社、小熊出版社和書寶二手書店等，運用圖書、繪本、教玩具等，推出生命教育主題展。

主題展包含從出生嬰幼兒的照顧，毛小孩的陪伴教養，到我的願望，乃至生老病死等不同生命階段的提示和遊戲操作，讓親子間學習如何看待自己與關懷他人。

其中最受小朋友歡迎的是毛小孩寵物區，志工特別用紙漿揉合麵包土製作大便，讓小朋友學習如何清理，家長趁機告訴小朋友：「你要養狗狗或貓咪，就要先學會清理狗大便或舖貓砂。」

在互動課程中，斑斑老師在洞洞板玩具上放上身體圖案，讓小朋友用各色魔豆，標示出身體可以接受被觸碰、或不喜歡被觸碰，以及不能被觸碰的部位。小朋友紛紛提出想法，並在身體各部位放入紅色魔豆，以示不能碰觸。「不過，醫生伯伯、護士阿姨應該可以吧？」家長們表示，這是很好的機會教育，讓孩子知道正確的身體界線。

斑斑老師也教導小朋友說，萬一被陌生人或熟人碰觸了身體，心裡感覺不舒服，一定要記得跟爸媽或老師說，必要時也可以打113保護專線求救。親子間也在互動中學習到自我保護和尊重他人。

社會局表示，玩聚窩旗艦店每週三、六、日上、下午開放，生命教育主題展至11月12日，歡迎大小朋友線上預約或現場報名，每場以200人為限，並需配戴口罩、著襪、量測體溫及手部消毒等。新北玩具銀行官網及臉書粉絲專頁均可查詢。

更新時間 : 2023-07-06 12:26 GMT+08:00

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