防範＃Me Too風！玩聚窩生命教育展　教小朋友自我保護

「我不喜歡陌生人碰我頭！」「 通通都不可以碰我身體！」為了防範＃Me Too風，新北市玩具銀行旗艦店玩聚窩在「生命教育主題展」中， 特別將身體界線和自我保護溶入。 斑斑老師用魔豆讓小朋友標示人體那個部位不可以被隨意碰觸？ 小朋友七嘴八舌的嚷嚷著，間接教育了孩子要如何保護自己。

「玩聚窩」位於板橋大遠百後方大樓公益回饋空間2樓， 長期運用二手玩具及木質玩具打造全齡共玩場域， 除了有大型木球池及「龍之助」遊具，也定期推出主題展。 這次結合新北市家防中心、中華點亮生命教育協會、勵馨基金會、 水滴文化、東方出版社、小熊出版社和書寶二手書店等，運用圖書、 繪本、教玩具等，推出生命教育主題展。

主題展包含從出生嬰幼兒的照顧，毛小孩的陪伴教養，到我的願望， 乃至生老病死等不同生命階段的提示和遊戲操作， 讓親子間學習如何看待自己與關懷他人。

其中最受小朋友歡迎的是毛小孩寵物區， 志工特別用紙漿揉合麵包土製作大便，讓小朋友學習如何清理， 家長趁機告訴小朋友：「你要養狗狗或貓咪， 就要先學會清理狗大便或舖貓砂。」

在互動課程中，斑斑老師在洞洞板玩具上放上身體圖案， 讓小朋友用各色魔豆，標示出身體可以接受被觸碰、 或不喜歡被觸碰，以及不能被觸碰的部位。小朋友紛紛提出想法， 並在身體各部位放入紅色魔豆，以示不能碰觸。「不過，醫生伯伯、 護士阿姨應該可以吧？」家長們表示，這是很好的機會教育， 讓孩子知道正確的身體界線。

斑斑老師也教導小朋友說，萬一被陌生人或熟人碰觸了身體， 心裡感覺不舒服，一定要記得跟爸媽或老師說， 必要時也可以打113保護專線求救。 親子間也在互動中學習到自我保護和尊重他人。

社會局表示，玩聚窩旗艦店每週三、六、日上、下午開放， 生命教育主題展至11月12日， 歡迎大小朋友線上預約或現場報名，每場以200人為限， 並需配戴口罩、著襪、量測體溫及手部消毒等。新北玩具銀行官網及臉書粉絲專頁均可查詢。