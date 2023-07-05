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快訊/ 天后李玟抑鬱症輕生 享年48歲

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By 娛樂組, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/05 21:54
李玟輕生離世，享年48歲。（圖攝自李玟微博）

李玟輕生離世，享年48歲。（圖攝自李玟微博）

（台灣英文新聞/ 娛樂組 綜合報導）天后CoCo李玟殞落！胞姊李思林今（5）日在臉書證實，李玟因罹患抑鬱症，7月2日在家中輕生，今日急救無效離世，享年48歲。

李玟出生香港，9歲移民美國加州，1993年在香港歌唱大奪得獎項，1994年在台灣出道，推出多首膾炙人口的歌曲，以獨特的美式唱腔走紅。她曾獲多座獎項，後成功進軍美國歌壇，為迪士尼電影花木蘭配唱，也曾在奧斯卡頒獎典禮獻唱，成就一代天后。

她於2011年與加拿大籍富商結婚，但今年傳出已分居。今年2月，她因腿部舊疾開刀，在手術前，她在微博發表長文，分享了從小面對腿部缺陷的痛苦心路歷程。或許很難想像，李玟多年在舞台上跳舞，竟都是靠一隻腿支撑整個身體，全靠意志力熬過來。她當時對自己加油打氣，稱自己是「女戰士」，手術順利完成，暫停演藝事業展開復健，不料今日傳出憾事。

李玟二姐李思林臉書貼文

致所有愛護CoCo李玟的歌迷和朋友們：

我們懷着極度哀傷的心情，告訴大家一個悲痛的消息：CoCo於數年前不幸患上了抑鬱症，經過長時間與病魔抗爭，可惜近日病情急轉直下，於7月2日在家中輕生，送院後一直昏迷，經醫院團隊努力搶救及治療，最終於7月5日返魂乏術（回天乏術），與世長辭。

2023年本應是CoCo出道30週年，29年來她除了用勁歌熱舞帶給我們無盡快樂與驚喜外，更努力地為華人歌手在國際歌壇開拓一片新天地，一直全力以赴為華人發光發亮，我們為她感到自豪。

作為CoCo的家人，我們非常感恩和榮幸有一位這麼優秀、傑出的妹妹，感恩上天賜給我們一位這麼善良的天使，希望現在她去了更快樂的地方，不再受抑鬱症煎熬；相信上天一定會給她一個最好的安排！現在，我們最大的責任就是好好照顧年邁的母親，希望大家多為這位老人家祈福同時也給我們時間和私人空間去療傷！

最後，再次感謝醫護人員全程盡心盡力的搶救及照顧。 同時希望大家除了懷念CoCo，更希望你們分享她那標誌的燦爛笑容、真誠待人及傳遞善良愛心給你們身邊每一位，延續CoCo的心願 - 讓所有在她身邊的人感受到她的愛和快樂。

CoCo在世間儘管停留不久，但她的光芒，永垂不朽！

Carol & Nancy 泣告

***

生命線請撥1995；倘有心理壓力或情緒困擾， 可打衛服部1925安心專線；張老師專線：1980
李玟
CoCo
台灣
天后

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更新時間 : 2023-07-06 00:17 GMT+08:00

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