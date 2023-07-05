「無人機之戰」：烏克蘭蓬勃發展的技術以對抗俄國「見證者」攻擊

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）俄烏戰爭開打至今逾16個月，無人機可謂戰爭中最有效的偵查與攻擊手段之一。烏克蘭在與俄羅斯的無人機軍備競賽中相較占優勢，因為私營部門在國家資金的援助下蓬勃發展，並可與外國夥伴技術交流獲得支持。

路透社報導，上月底在烏克蘭首都基輔，數百位工程師、創新者與高級國防官員齊聚一堂，集思廣益，探討如何削弱廉價俄國自殺式無人機的破壞性與影響。

這是俄烏技術軍備競賽中罕見的一幕，利用國家風險資本資助的私營部門創新，並在戰爭產業的蓬勃發展中，生產出成千上萬的作戰無人機。

組織者向三隻專家隊伍發放了300萬美元的獎金，這些隊伍被認為提出最好的無人機方案或電子作戰技術，來對抗俄羅斯派出的、源自伊朗的自殺式無人機「見證者」（Shahed ）。

官方數據顯示，今年5月俄羅斯以創紀錄的每月逾300架無人機攻擊烏克蘭，這對急於保護今年冬天能源供應的烏克蘭來說是個挑戰。去年冬天俄國試圖透過空襲來削弱烏克蘭電網的戰略，仍讓人記憶猶新。

烏克蘭副總理庫布拉科夫（Oleksandr Kubrakov）坦言，「我們希望為...下一個冬天準備因應這些挑戰。」

「見證者」可以飛得很低，避開防空系統的監視，且它們的導航系統足夠強大，難以用破壞無線電頻率的反無人機電子戰武器將其擊落。

烏克蘭副總理兼數位轉型部部長費德羅夫（Mykhailo Fedorov）表示，西方已提供先進的防空系統來對付導彈攻擊，但用價值百萬美元的導彈擊落5萬美元1架的無人機群並不上算。「那是無利可圖的，所以我們需要不斷降低用來摧毀「見證者」的成本」，「我們正在談論使用聲學與其他手段探測（無人機），以及實際摧毀（無人機）。」

費德羅夫表示，俄烏戰爭可謂一場「史無前例的無人機戰爭」，自俄羅斯入侵以來，烏克蘭的軍事技術創新蓬勃發展。

烏國去年發起一個眾籌項目，旨在建立一隻「無人機軍隊」，該項目已發展成為一項國家計畫，涵蓋生產無人機到培訓無人機飛行員等一切相關事務。

烏克蘭國家特殊通信和資訊保護局局長希戈爾（Yurii Shchyhol）表示，在俄國全面入侵開始數月後，每個人都意識到，「進行偵察與攻擊敵人最有效的方式是無人機。」

希戈爾指出，截至目前，烏方已採購1.5萬架無人機，國防部購買更多的無人機，還有一些是由國外援助以及志願者所提供。

「我們今年的目標是購買超過20萬架打擊及大型偵查無人機，」希戈爾說道，「市場上有多少無人機供應，我們就購入多少。」

費德羅夫則表示，所採購的超過8成的無人機都是烏克蘭製造，並在烏克蘭組裝。

在一家開發電子戰技術公司工作的Anatoliy Khrapchynskyi，指出俄國與烏克蘭在無人機創新方法上的不同。俄國是由上而下（ top-down），由國家組織領導；烏克蘭則是由私營部門推動，涉及許多小規模公司。

Khrapchynskyi表示，「去年我們開始這個項目時，有７家公司可以向國家出售無人機，現在是40家，到今年年底將達到50家。」

Khrapchynskyi還指出，國家風險資本正在幫助擴大國內生產，烏克蘭比俄羅斯更有優勢，因為可以與外國夥伴分享技術，且不必擔心制裁。

「多虧了這些資金，公司將開始生產本土化。今天，我們確實在世界各地購買零件，包括在中國，但本土化正在逐步實現，」Khrapchynskyi說道。