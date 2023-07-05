【台灣Me Too一次看】【藝文界篇】

(台灣英文新聞／李朝儀 綜合報導）自民進黨前黨工5月31日開出第一槍，性騷案從民進黨內一路延燒各界，台灣英文新聞整理【台灣Me Too一次看】 報導，匯集主要事件，協助讀者全面掌握這波台灣#metoo運動進度。因藝文界案例持續增加，特另成單獨報導收錄先前案件，歡迎讀者點擊原報導連結，獲取更完整的資訊。
*若有性騷、性暴力事件通報或諮詢，請聯絡113婦幼保護專線，若遇狀況緊急時請直接撥打110報案專線。
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藝文界
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（更新時間：2023-07-04 11:37）「有間書店」老闆朱毓萍7月1日在臉書寫下，2020年借宿已熟識十年、非常信任的異性友人家中，在7月3日的貼文中女方證實，此人為經營粉專「空屋筆記-免費的自由」的楊宗翰。對方當天半夜臨時告知僅有一間通鋪客房供兩人同睡，並在明知女方多年遭受性騷導致身心不佳、需靠安眠藥入睡的情形下，要求「抱睡」，女方「基於近十年的情誼與他的社會形象」，相信楊宗翰會「守禮知際」，然而男方卻在以為女方已熟睡情形下，「手指從我的腰側開始游移。肩胛、背頸、手臂、臀腿⋯輕撫滑過無數回，再回到腰胸之間。」超過女方同意抱睡之界線。然而，楊宗翰卻在粉專書寫多篇兩性教育文章被廣傳、教育加害者與被害者，甚至撰文（現已刪除）將自己對女方抱睡伸手的舉動，合理化為「有給足夠拒絕的時間就形同合意」、把女方的冷氣吞聲當作默許。朱毓萍控訴，「把試探和默許的行為合理化、把終止不當情境的責任丟給別人，這真的對嗎？」楊宗翰私下的道歉簡訊，僅稱自己誤以為擁抱可以讓女方放鬆，表示自己不應「心存僥倖」，對於自己來回撫摸女方身體兩小時、早上晨勃抵女方股間的舉動，避重就輕的歸為「哄睡」。
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金馬導演游智煒被踢爆性騷擾、性侵慣犯，對尤姓劇場女演員在電影院強摸私處，一名獨立電影人則指控游智討論剪輯還喝醉，伸手捏受害人大腿根部，此外更有套路，廣邀臉友至家中吃飯喝酒聊心事，藉酒醉進行語言、肢體騷擾，乃至性侵得逞，事後再以喝醉忘記、下次請吃飯彌補帶過，甚至還以有精神疾病的母親向受害者情緒勒索。還有網友爆料，游智煒在自己面前談論性侵學妹，更大言不慚表示「反正女生最後還不是都會爽」。據悉受害人男女都有逾20人，導演林亮君也站出來指控早年當場記被游智煒踐踏專業的過往。游智煒22日晚間在臉書道歉，稱成長創傷為導致自己的行舉失當，表示會接徹底反省，改變自己，「並從生活中或工作中彌補。」
（最新受害事證曝光）【台灣Me Too】翁煌德：台版哈維溫斯坦 導演游智煒性騷性侵逾30人 、以病母打溫情牌
【台灣Me Too】金馬導演游智煒性騷性侵逾20人受害 以病母情緒勒索、還稱「反正女生最後都會爽」
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律師呂秋遠指出，一名19歲高中自學生被知名「藝術家」邀約幫忙佈展，期間對被害人抓手臂、牽手、看手相，更藉故擁抱，在其離開會場時，該「藝術家」更給她6000元要她幫忙買晚餐。呂秋遠表示將免費提供法律協助，要該位「藝術家」公開道歉。
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《VERSE》社長兼總編輯、作家張鐵志9日自爆，20多年前於KTV喝醉斷片，被學妹指控性騷擾，他也寫道歉信，對方也接受道歉，但十數年來被誇大傳聞導致其承受痛苦。文章一出網友反應兩極，有人同情有人認為他剝奪受害人的發言權。受害學妹後透過記者房慧真指出，對於20年前的事件，她確實在9日向張鐵志表達既往不咎，然而張鐵志並未給她看過全文就發文。她也強調，「20年來，我覺得張先生受了很多教訓，也收過他的道歉，所以不再追究。 20年前，我的感受是蠻嚴重的，是性騷擾無疑，但並非性侵。 」至於「過去的傷痛不是任何人的文化資本」，而罪與罰如何對稱，以及整個社會如何前進，學妹認為就請各位自行斟酌。
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知韓文化協會執行長朱立熙7日揭露，知名影評人、現任國家電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚為性騷擾慣犯，在超級電視台任職時，曾盜用他人信箱半夜發信意淫女記者與主播，對女同事稱可以給予性學臨場指導，在自由時報任職時，持續言詞與肢體性騷擾之外，還被多人目擊要求女記者坐在他的腿上，更怒批納稅人公帑「不應該用在豢養這種淫魔的身上。」
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政大校友、社運人士江昺崙江昺崙8日再度發聲，指控當過性平委員的政大臺文所老師紀大偉，對男學生言語性騷擾，在包含「少來（你後面）可能很鬆了吧。」、「騷度不同。」「你不覺得你很騷嗎？」「會讀書的gay，很少約砲吧」。
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政大校友、社運人士江昺崙6日替人發聲，指控作家陳芳明為性騷擾慣犯，「例如『堅持』跟女助理單獨留在山上工作（文院在山上），『堅持』在所上聚會後單獨開車載女助理回家。帶女助理參加餐會，導致女助理在餐會上被其他賓客口頭吃豆腐。其他老師們當時有提醒女學生「自己留心一點」。
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《人選之人－造浪者》編劇簡莉穎指控，大學時期與中國流亡作家貝嶺討論劇本，貝嶺約其在住所見面，竟強壓她在床上親吻撫摸，甚至強迫撫摸男性下體詢問「大不大？」簡莉穎以發燒為由脫身。