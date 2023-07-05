【台灣Me Too一次看】【藝文界篇】

《VERSE》社長兼總編輯、作家張鐵志9日自爆，20多年前於KTV喝醉斷片，被學妹指控性騷擾，他也寫道歉信，對方也接受道歉，但十數年來被誇大傳聞導致其承受痛苦。文章一出網友反應兩極，有人同情有人認為他剝奪受害人的發言權。受害學妹後透過記者房慧真指出，對於20年前的事件，她確實在9日向張鐵志表達既往不咎，然而張鐵志並未給她看過全文就發文。她也強調，「20年來，我覺得張先生受了很多教訓，也收過他的道歉，所以不再追究。 20年前，我的感受是蠻嚴重的，是性騷擾無疑，但並非性侵。 」至於「過去的傷痛不是任何人的文化資本」，而罪與罰如何對稱，以及整個社會如何前進，學妹認為就請各位自行斟酌。