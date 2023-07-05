逾9成台灣國小孩童蔬果攝取量不足 恐致免疫力弱 營養師提三大解決方案

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）孩子快樂放暑假的同時，營養是否也跟著放假呢？根據國健署數據指出，高達八成的國人有每日蔬果攝取不足的問題，其中又以學生比例最高。柚子小兒科診所院長陳木榮醫師指出，國小孩童尚處於發育階段，蔬果攝取不足會造成維生素、礦物質及膳食纖維等營養素缺失，容易造成免疫力降低、影響發育、睡眠、情緒及學業表現等問題。

根據台灣癌症基金會2023年6月的國小孩童蔬果攝取量問卷調查結果顯示，在400份有效問卷中，僅7%的國小孩童達國健署公布之國人每日蔬果攝取建議量「3蔬2果」，其中超過5成的家長認為孩童日常蔬果攝取量可能不夠，顯見家長對於國小孩童蔬果攝取量的關心，以及如何協助孩童攝取足量蔬果的問題急需被解決。

孩童蔬果攝取不足的三大外在因素為「小孩挑食不愛吃蔬菜」、「生活忙碌，準備蔬果過程較麻煩」、「外食居多，蔬菜攝取不足」，且近9成國小孩童蔬果攝取時間點只有在午餐及晚餐，導致每日蔬果攝取離足量3份蔬菜、2份水果總是差那一點。

此外，調查還顯示，將近8成的國小孩童每天都有吃早餐的習慣，但選擇以「外食」作為早餐來源，像是包子、銀絲卷、三明治、麵包等以碳水化合物為主的早餐組合，其實容易使孩童血糖快速上升，造成上學期間腦袋昏沉、易睏、情緒不穩等問題而影響孩童學習表現。

台灣癌症基金會賴基銘執行長表示，蔬果中的植化素具有八大生物效應，包括可以增強免疫力、誘導癌細胞良性分化、促進癌細胞凋亡、阻斷癌血管增生、抑制癌細胞分裂訊號的傳遞及抗氧化等作用，從小養成良好的蔬果飲食觀念，勢必是守護孩子預防癌症、健康長大的重要關鍵。

陳木榮說明，蔬果中含有多種人體不可或缺的營養素，像是維生素、礦物質及膳食纖維等，其中維生素C是維持良好免疫力的關鍵，尤其近期仍處流感高原期、新冠肺炎確診數再度攀高，攝取適量維生素C可加強身體保護力、提升活力感。

而膳食纖維可以幫助維持腸胃道健康、促進消化機能，然而缺乏時則會影響維生素及礦物質的攝取，間接導致孩童注意力不集中、容易感到疲倦或學習能力降低，甚至影響情緒等，因此每日攝取足夠的蔬果對於發育階段的孩童相當重要。

對此，台灣癌症基金會徐桂婷營養師呼籲家長可以從早餐加入蔬果開始，除了促進消化機能，也可增加飽足感，避免多吃其他高熱量食物，也可穩定血糖、提升孩童活力及學習力。

對於挑食族孩子，可運用多樣顏色的食材或挑選酸甜開胃、多汁好咀嚼的水果；忙碌族則可選擇「蔬菜起司吐司＋方便攜帶食用的蔬果＋豆漿」；外食族可選擇含有蔬果的餐點及額外購買一份沙拉或水果等等。

柚子醫師陳木榮表示，家長只要從平時為孩子準備的早餐中，再加入一份水果，就能輕鬆幫孩子建立習慣、均衡營養。可準備同時富含維生素C、膳食纖維等營養價值高，且容易食用的水果，如有「營養小金礦」之稱的奇異果、或芭樂等。