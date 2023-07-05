王力宏、李靚蕾紐約離婚獲准　王需負擔李訴訟律師費雙方這樣說

（台灣英文新聞／娛樂組 綜合報導）美國紐約法庭日前判定王力宏與李靜蕾離婚獲准，周刊報導稱據美國規定，原告王力宏需負擔對方律師的百萬訴訟費用，對此李的律師表示，美國法院裁定王作為過錯方，因而賠償李因其過錯產生的訴訟律師費用。王的律師則反駁，是兩造基於合法離婚協議書判准，並反控李在美國訴訟另要求逾千萬美金遭法院駁回。

《鏡週刊》報導，王力宏與李靜蕾的離婚官司紐約法庭已判獲准，據美國法院規定，因王力宏為起訴離婚之原告，故需負擔對方律師訴訟費用，預估逾新台幣百萬元。

上月李靚蕾在個人Podcast節目提及，接到美國官司的勝訴通知。對此王力宏的律師當時回應，「針對李小姐podcast說美國勝訴，之前王力宏先生已經透過律師說明過是因為管轄權的原因移回台灣審理，沒有所謂『勝訴確定』事宜。對於李小姐自我感覺勝訴，我方無從評論。希望李小姐可以遵守台灣法院裁定並如實履行，讓強制執行程序順利。」

兩人的官司在美國跟台灣都有訴訟，6月底雙方現身新北市新店家事法庭，離開時被問題是否有共識，王力宏僅以「謝謝」回應，李靚蕾則面有怒氣，保持沉默。

對於紐約法庭判決，李靚蕾律師表示，「美國法院經審理後裁定，王先生作為過錯方，必須賠償李小姐因他的過錯而產生的訴訟律師費用，」並指出，非周刊所報導因王維原告才負擔律師費，呼籲媒體「查核事實後再報導，不要被有心人士利用，作為扭曲事實、誤導大眾的工具。」

王力宏的律師則表示，「很遺憾有人一直將過錯全部推給他方。王力宏先生在紐約法院提起離婚獲准，法院並無認定王力宏先生在離婚事由上有任何過錯，而是兩造基於合法離婚協議書判准，王力宏非常感謝美國法院成全，終於結束與李小姐在婚姻上的紛擾。反倒是，李小姐依離婚協議書已經取得龐大財產，後續又於美國訴訟中另外要求逾千萬美金的鉅額主張，導致本件審理時間不斷拖長，惟其請求均遭紐約法院駁回。紐約法院在判決中也明白表示，李小姐另行在台灣提起訴訟、且故意將兩人婚姻問題公開訴諸媒體，亦是駁回其請求之原因。另關於家人的費用，紐約法院判決指出，由台灣法院作最終決定。」