專注力下降！荷蘭教育部：2024年起課堂上禁用「智慧型手機、手錶和平板」

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）荷蘭教育部本週二（4日）宣布，自2024年1月起，課堂上禁止使用智慧型手機、平板電腦和智慧型手錶，僅在特殊情況下才允許使用。

科技為我們生活帶來便利的同時，危害也接踵而至？有研究證明，當學生允許在課堂上使用手機時，會影響其專注力，考試成績會略有下降。

根據《Sky News》報導，荷蘭教育部長Robbert Dijkgraaf表示，儘管現代人的生活與手機密不可分，但它不屬於課堂，學生們需要集中專注力，才能好好學習。

Dijkgraaf說，據研究顯示，手機是一種干擾，為了保護學生免於受到影響，未來僅在特殊情況下才允許使用這些產品，例如：課程需要、醫療需求以及殘障人士。

Dijkgraaf強調，學校可以依照自己的方式來實施禁令，但如果在2024年夏天以前未能達到成效的話，將面臨法律制裁。

其實荷蘭非第一個針對3C產品實施禁令的國家，2018年法國通過法案，禁止中小學生在校園使用手機，目的是提高學生的專注力和防止網路霸凌。

在英國，有許多支持者建議政府應針對校園實施相關禁令，但當局在2022年時僅表示，每間學校都有制定配套措施，例如在校期間內禁止使用手機等，因此當局不會進一步干預。