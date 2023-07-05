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(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 民眾黨2024總統大選參選人柯文哲，先前曾傳出要舉辦個人首場募款售票演唱會，今天拍板定案！
這場售票演唱會「KP SHOW」將在7月29日舉辦，今（5）日公布的售票資訊，計有線上票與實體票兩種，實體票金額每張8800元，線上票價則是500元。
7月29日「KP SHOW」活動時間，從15時開始至17時結束，地點在台北市大安區CORNER MAX大角落多功能展演館，將於7月10日中午12點開放售票，購票方式為KKTIX及全台全家便利商店。
實體活動
活動日期：2023/7/29 (六)
活動時間：15:00
活動地點：CORNER MAX
活動地址：台北市大安區光復南路102號1樓
啟售時間：2023/7/10 (一) 中午12點
購票方式：KKTIX及全台全家便利商店
票 價：全票NT$8800
線上活動
線上入場時間：2023/7/29 (六) 14:30 (臺灣時間GMT+8)
線上演出時間：2023/7/29 (六) 15:00 (臺灣時間GMT+8)
啟售時間：2023/7/10 (一) 中午12點
購票方式：僅限KKTIX網站購票
票 價：線上票TWD$500
售票網站對柯文哲這場個人演唱會的介紹如下:
人生就是一場又一場的意外
他，從臺大醫院創傷醫學部主任到台北市長
現在準備參選中華民國總統
如今，竟然還要挑戰觀眾感官極限
開人生第一場售票演唱會
經典歌曲一定有 (反正會的沒幾首)
神秘嘉賓也會到 (畢竟沒幾個朋友)
唱得好不好絕對不是重點
重點是要告訴全體台灣人
Nothing Is Impossible!!!
不再自囚 絕對堅持
KP SHOW 逗陣做憨人！
(活動官網: 超連結)
台灣民眾黨總統參選人柯文哲7月底首場個人演唱會 實體票每張8800元