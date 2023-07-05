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(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 民眾黨2024總統大選參選人柯文哲，先前曾傳出要舉辦個人首場募款售票演唱會，今天拍板定案！

這場售票演唱會「KP SHOW」將在7月29日舉辦，今（5）日公布的售票資訊，計有線上票與實體票兩種，實體票金額每張8800元，線上票價則是500元。

7月29日「KP SHOW」活動時間，從15時開始至17時結束，地點在台北市大安區CORNER MAX大角落多功能展演館，將於7月10日中午12點開放售票，購票方式為KKTIX及全台全家便利商店。

實體活動

活動日期：2023/7/29 (六)

活動時間：15:00

活動地點：CORNER MAX

活動地址：台北市大安區光復南路102號1樓

啟售時間：2023/7/10 (一) 中午12點

購票方式：KKTIX及全台全家便利商店

票 價：全票NT$8800

線上活動

線上入場時間：2023/7/29 (六) 14:30 (臺灣時間GMT+8)

線上演出時間：2023/7/29 (六) 15:00 (臺灣時間GMT+8)

啟售時間：2023/7/10 (一) 中午12點

購票方式：僅限KKTIX網站購票

票 價：線上票TWD$500

售票網站對柯文哲這場個人演唱會的介紹如下:

人生就是一場又一場的意外

他，從臺大醫院創傷醫學部主任到台北市長

現在準備參選中華民國總統

如今，竟然還要挑戰觀眾感官極限

開人生第一場售票演唱會

經典歌曲一定有 (反正會的沒幾首)

神秘嘉賓也會到 (畢竟沒幾個朋友)

唱得好不好絕對不是重點

重點是要告訴全體台灣人

Nothing Is Impossible!!!

不再自囚 絕對堅持

KP SHOW 逗陣做憨人！

(活動官網: 超連結)

台灣民眾黨總統參選人柯文哲7月底首場個人演唱會 實體票每張8800元

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