周玉蔻、蔡玉真誣張淑娟「晶華緋聞案」主角 台灣北檢加重誹謗罪起訴

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）前中國小姐張淑娟控告資深媒體人周玉蔻、蔡玉真點名其為晶華緋聞案女主角，台北地檢署今（5）日偵結此案，將依違反《個人資料保護法》及加重誹謗起訴2位被告。張淑娟今日下午痛批，作假新聞者應「封麥」，「尊重台灣人」。

周玉蔻、蔡玉真2022年9月九合一選舉期間，於政論節目上，指涉張淑娟與時任國民黨參選人、現任台北市長蔣萬安的父親蔣孝嚴有不當關係，稱張淑娟是「晶華緋聞案」的女主角，致使張淑娟痛苦不堪，狀告兩人妨害名譽。

如今地檢偵結該案，稱ㄍ案與公益無關，將依違反《個人資料保護法》及加重誹謗起訴周玉蔻、蔡玉真。張淑娟今日下午在國民黨立委王鴻薇陪同下召開記者會，感謝檢調還她公道與清白。

張淑娟表示，自去年九合一選舉期間被周玉蔻無端攻擊，10個月來痛苦難挨，如今相當高興台北地檢起訴兩位造謠者。張淑娟表示，周玉蔻明知當年真相，卻作假新聞，媒體第四權在台灣需要被捍衛。

近來台灣MeToo運動盛行，張淑娟有感而發表示，「Me Too是關房間兩個人，我是被他們丟到床上，跟一個不認識的男人在那滾床單」，自己被兩位媒體人性霸凌、侵害人權，著實惡劣。

張淑娟更指出，在自己提出聲明後，周玉蔻變本加厲連作10天相關報導，在她提出抗議後，蔡玉真更聲稱自己作必考進華航。張淑娟強調，自己是代表中華民國去選國際小姐得到第二名，「還需要作弊考一個空服員嗎？」自己是為了養家付貸款而考的空服員，並非去玩耍。她還表示，當時現場的來賓民進黨立委吳思瑤、名嘴陳東豪等人，欠她一個道歉。

張淑娟也痛批周玉蔻「一個人可以如此泯滅人性，超越人的底線，我覺得台灣社會是沒有辦法接受的，然後她應該接受真正的考驗跟檢查，有沒有資格再做媒體人」。

張淑娟還呼籲寶島聯播網，不要用這樣的周玉蔻、蔡玉真這樣無良的媒體人，「兩個女生七嘴八舌、三姑六婆，為什麼要用這樣的媒體人，如果給下一代都是假新聞、每天欺騙，要不要道歉，應該要封麥，尊重台灣人」。