Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 社會

周玉蔻、蔡玉真誣張淑娟「晶華緋聞案」主角 台灣北檢加重誹謗罪起訴

By 社會組, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/05 15:44
前中國小姐張淑娟（中）5日在國民黨立委王鴻薇（左）與律師陪同下召開舉行記者會，回應狀告周玉蔻、蔡玉真，北檢今以加重誹謗罪起訴兩人一事。

前中國小姐張淑娟（中）5日在國民黨立委王鴻薇（左）與律師陪同下召開舉行記者會，回應狀告周玉蔻、蔡玉真，北檢今以加重誹謗罪起訴兩人一事。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／社會組　綜合報導）前中國小姐張淑娟控告資深媒體人周玉蔻、蔡玉真點名其為晶華緋聞案女主角，台北地檢署今（5）日偵結此案，將依違反《個人資料保護法》及加重誹謗起訴2位被告。張淑娟今日下午痛批，作假新聞者應「封麥」，「尊重台灣人」。

周玉蔻、蔡玉真2022年9月九合一選舉期間，於政論節目上，指涉張淑娟與時任國民黨參選人、現任台北市長蔣萬安的父親蔣孝嚴有不當關係，稱張淑娟是「晶華緋聞案」的女主角，致使張淑娟痛苦不堪，狀告兩人妨害名譽。

如今地檢偵結該案，稱ㄍ案與公益無關，將依違反《個人資料保護法》及加重誹謗起訴周玉蔻、蔡玉真。張淑娟今日下午在國民黨立委王鴻薇陪同下召開記者會，感謝檢調還她公道與清白。

張淑娟表示，自去年九合一選舉期間被周玉蔻無端攻擊，10個月來痛苦難挨，如今相當高興台北地檢起訴兩位造謠者。張淑娟表示，周玉蔻明知當年真相，卻作假新聞，媒體第四權在台灣需要被捍衛。

近來台灣MeToo運動盛行，張淑娟有感而發表示，「Me Too是關房間兩個人，我是被他們丟到床上，跟一個不認識的男人在那滾床單」，自己被兩位媒體人性霸凌、侵害人權，著實惡劣。

張淑娟更指出，在自己提出聲明後，周玉蔻變本加厲連作10天相關報導，在她提出抗議後，蔡玉真更聲稱自己作必考進華航。張淑娟強調，自己是代表中華民國去選國際小姐得到第二名，「還需要作弊考一個空服員嗎？」自己是為了養家付貸款而考的空服員，並非去玩耍。她還表示，當時現場的來賓民進黨立委吳思瑤、名嘴陳東豪等人，欠她一個道歉。

張淑娟也痛批周玉蔻「一個人可以如此泯滅人性，超越人的底線，我覺得台灣社會是沒有辦法接受的，然後她應該接受真正的考驗跟檢查，有沒有資格再做媒體人」。

張淑娟還呼籲寶島聯播網，不要用這樣的周玉蔻、蔡玉真這樣無良的媒體人，「兩個女生七嘴八舌、三姑六婆，為什麼要用這樣的媒體人，如果給下一代都是假新聞、每天欺騙，要不要道歉，應該要封麥，尊重台灣人」。
晶華緋聞案
張淑娟
周玉蔻
蔡玉真
加重誹謗罪

相關新聞

【台灣總統大選】侯友宜團隊提告加重誹謗　賴清德競辦：打壓異議欠缺民主素養
【台灣總統大選】侯友宜團隊提告加重誹謗　賴清德競辦：打壓異議欠缺民主素養
2023/07/01 21:07
加入「無膽聯盟」! 名嘴蔡玉真宣布永遠退出談話性節目
加入「無膽聯盟」! 名嘴蔡玉真宣布永遠退出談話性節目
2023/02/02 14:11
周玉蔻《辣新聞》大談蔣孝嚴緋聞惹風波 NCC開罰民視300萬
周玉蔻《辣新聞》大談蔣孝嚴緋聞惹風波 NCC開罰民視300萬
2023/01/18 17:45
林智堅出庭自認受害者、沒抄襲論文　余正煌委任律師：倒因為果，荒謬！　
林智堅出庭自認受害者、沒抄襲論文　余正煌委任律師：倒因為果，荒謬！　
2023/01/11 21:21
前內政部長徐國勇最新動向曝光: 主持民視政論節目! 傳接下周玉蔻《辣新聞》時段
前內政部長徐國勇最新動向曝光: 主持民視政論節目! 傳接下周玉蔻《辣新聞》時段
2022/12/15 11:37

更新時間 : 2023-07-05 18:33 GMT+08:00

最受歡迎

(不斷更新)【台灣Me Too一次看】警局局長吃案還高升、朱學恒出庭
(不斷更新)【台灣Me Too一次看】警局局長吃案還高升、朱學恒出庭
你支持哪一部？韓劇「惡鬼」收視率以些微之差小贏「歡迎來到王之國」登第一
你支持哪一部？韓劇「惡鬼」收視率以些微之差小贏「歡迎來到王之國」登第一
(更新)【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】星宣交付其他受害者證據給律師 酷炫堅稱「沒有」
(更新)【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】星宣交付其他受害者證據給律師 酷炫堅稱「沒有」
藍正龍、周幼婷離婚！導火線疑為徹夜不歸謊報　9年情斷信任感歸零
藍正龍、周幼婷離婚！導火線疑為徹夜不歸謊報　9年情斷信任感歸零
【台灣Me Too一次看】【學界+補教界篇】（獨家）陳大教授游一龍性騷
【台灣Me Too一次看】【學界+補教界篇】（獨家）陳大教授游一龍性騷
【接單不穩】台灣製造業無薪假9693人創新高　普利司通證實近700人減班休假
【接單不穩】台灣製造業無薪假9693人創新高　普利司通證實近700人減班休假
〈財經主筆室〉「TPASS行政院通勤月票」正式上路 對民眾生活到底有啥改變？
〈財經主筆室〉「TPASS行政院通勤月票」正式上路 對民眾生活到底有啥改變？
遭控性侵！台灣男星汪建民提告否認一事遭打臉　女網友秀證據「真的忘記我了嗎？」
遭控性侵！台灣男星汪建民提告否認一事遭打臉　女網友秀證據「真的忘記我了嗎？」
台灣新冠疫情升溫！確診患者占感染科門診半數 人數成長近3倍
台灣新冠疫情升溫！確診患者占感染科門診半數 人數成長近3倍
若WHO判定甜味劑阿斯巴甜有致癌疑慮 可口可樂、百事可樂怎麼辦？
若WHO判定甜味劑阿斯巴甜有致癌疑慮 可口可樂、百事可樂怎麼辦？