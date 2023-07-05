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台灣民眾黨蔡壁如爆料: 郭台銘這1、2天就會宣布「是否」獨立參選總統

另一方面蔡璧如也認為，目前柯郭兩人合作的機會已經是微乎其微。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/05 15:36
左為節目主持人王淺秋, 右為蔡璧如 (YouTube截圖) 

左為節目主持人王淺秋, 右為蔡璧如 (YouTube截圖) 

延伸閱讀: 台灣民眾黨總統參選人柯文哲7月底首場個人演唱會 實體票每張8800元

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 鴻海集團創辦人郭台銘日前宣稱重回江湖，並南下為國民黨籍立委打氣，希望大家支持他改變台灣云云，令人關注他究竟是否會獨立參加2024總統大選。

民眾黨前立委、台中市第一選區立委參選人蔡壁如，今（5）日接受廣播節目訪問時爆料，她聽郭台銘的一些幕僚說，郭台銘這一兩天就會決定是否獨立參選。

蔡壁如今上午接受廣播節目「千秋萬事」主持人王淺秋訪問時表示，昨天聽到郭台銘的一些幕僚跟周邊朋友說，郭台銘這一兩天可能就會決定是否獨立參選，本周確定後就會對外宣布。

針對外傳郭台銘有意「併購民眾黨」，甚至向柯陣營表達「先讓老大哥做4年」，導致郭柯會面破局，蔡壁如表示，民眾黨沒聽到這句話，應該是郭台銘自己講的，郭沒有正式向柯文哲「提親」過。她說，「民眾黨嚇都嚇死了，哪敢讓他來提親」。

蔡壁如表示，她經常走訪基層，聽到很多中小企業、上班族的心聲，民間大都樂見柯、郭合作，認為柯文哲有執行力，郭台銘有能力可以帶大家創業，讓台灣經濟起飛，讓大家賺大錢。但是並不介意誰正誰副，不過她也直白認為，目前柯郭兩人合作的機會是微乎其微。

蔡壁如說，郭台銘在國民黨初選時說，一定會遵守國民黨初選的規則，國民黨總統參選人確定是侯友宜之後，郭也喊說會支持國民黨提出的人選，如果現在郭台銘又要出來參選，民眾會對這位任性的大老闆產生誠信的質疑，畢竟他要角逐的是國家領導人大位。

台灣民眾黨蔡壁如爆料: 郭台銘這1、2天就會宣布「是否」獨立參選總統

台灣民眾黨總統參選人柯文哲7月底首場個人演唱會 實體票每張8800元
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更新時間 : 2023-07-05 18:33 GMT+08:00

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