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板橋凱撒x HAIR KITCHEN髮廚 打造永續環保最天然的秀髮食譜配方 入住每晚4,899元起

By 台灣英文新聞
2023/07/05 15:10
板橋凱撒x HAIR KITCHEN髮廚 打造永續環保最天然的秀髮食譜配方 入住每晚4,899元起
板橋凱撒x HAIR KITCHEN髮廚 打造永續環保最天然的秀髮食譜配方 入住每晚4,899元起

高溫夏日裡，重視生活品質與形象最怕就是尷尬又惱人的黏膩感及味道，尤其頭皮與頭髮更需要特別護理保養，才不怕汗水的襲擊！板橋凱撒大飯店邀請日本資生堂輕沙龍品牌HAIR KITCHEN髮廚共同合作，即日起至8/31推出「魔髮假期」住房專案，入住每晚4,899元起含隔日豐盛自助式早餐外，另享專案贈送HAIR KITCHEN全天然質感秀髮組，包含洗髮精、護髮乳及洗髮按摩梳，另外還可享27樓行政酒廊專屬禮遇。在旅程中不忘對美的堅持與嘗試，體驗天然純淨的沙龍呵護，寵愛秀髮的專屬配方。詳情可洽https://reurl.cc/XEAL93

HAIR KITCHEN髮廚為日本資生堂旗下沙龍品牌，於2022年上市，最大特色就是運用天然蔬果萃取的永續配方及專利三重蔬果養護系統，為秀髮、環境和社會達到綠色未來。天然蔬果如檸檬、楊桃葉、山竹等中找到能為頭皮、髮絲做足抗氧化的植物性輕自然配方，保持健康強韌，有效改善氧化受損髮絲缺乏光澤、乾燥、毛燥以及頭皮損傷、髮量稀疏、頭皮異味等困擾。HAIR KITCHEN髮廚為減少產品生命週期對環境的影響，盡可能使用環保植物性材料製作包裝減少對地球環境的衝擊，引領輕自然主義的永續理念。

「魔髮假期」住房專案，即日起至8/31每晚4,899元起，適用房型為豪華客房、菁英客房、現代三人房及經典家庭房，入住含隔日自助式豐富早餐、HAIR KITCHEN全天然質感秀髮組及27樓薈萃行政酒廊專屬禮遇，讓飯店旅行增添生活高質感。HAIR KITCHEN全天然質感秀髮組包含洗髮精(柚子保濕、柑橘平衡、薄荷清爽)、護髮乳(山竹水潤、蜜桃滑順、西洋菜豐盈)，再搭配洗髮按摩梳體驗如同於專業沙龍店的極致享受，感受秀髮從內而外散發的真正美感與自信，透過對品牌的支持更能傳遞永續環保的美好意念。

更新時間 : 2023-07-05 18:33 GMT+08:00

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