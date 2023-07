熱熱熱 7/3創全球史上最高溫 「人類與生態被判死刑」

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)美國國家環境預測中心(National Centers for Environmental Prediction)數據顯示,7月3日全球均溫打破歷史紀錄,專家憂,這恐怕只是開始。

路透報導,熱浪席捲世界各地,全球平均溫度於2023年7月3日來到攝氏17度,超越了2016年8月的16.92度。

美國南部這幾周以來籠罩在高壓「熱穹頂」(heat dome)之下,中國熱浪不止,連日破35度,北非更創下近50度的酷熱高溫。

就連目前正值冬季的南極地區,都出現異常高溫。位在南極阿根廷群島的烏克蘭沃爾納德斯基研究基地(Vernadsky Research Base),來到8.7度,破了7月溫度紀錄。

倫敦帝國學院(Imperial College London)格蘭瑟姆氣候變遷與環境研究所(Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment)氣候科學家Friederike Otto表示,這實在不是個值得慶祝的里程碑。「這是人類與生態系統的死刑宣判。」

氣候變遷再受聖嬰(El Nino)現象加持,釀成了全球極端高溫。美國研究機構伯克萊地球(Berkeley Earth)研究員Berkeley Earth嘆道,隨著二氧化碳與溫室氣體排放增加,加上聖嬰發威,溫度只會愈推愈高,「這恐怕才是今年一連串新紀錄的開始。」