Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

澳洲開放迷幻劑治療憂鬱症…台灣跟進？專家：仍需長期研究其副作用

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/05 12:17
澳洲首開全球先例，允許精神科醫師開立迷幻劑成分的藥物給憂鬱症或創傷後壓力症候群的患者。（圖／美聯社）

澳洲首開全球先例，允許精神科醫師開立迷幻劑成分的藥物給憂鬱症或創傷後壓力症候群的患者。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）澳洲首開全球先例，允許精神科醫師開立迷幻劑成分的藥物給憂鬱症或創傷後壓力症候群的患者，引起國際上關注。消息傳回台灣，專家們表示，雖然臨床醫學上，此舉非創先例，但每位病患體質與共病症狀都不一樣，還需要長期研究來確定治療效果和檢測其復犯的機率。

6月初國際期刊《自然神經科學》（Nature Neuroscience）發表最新研究，使用實驗室培養的細胞和實驗室小鼠，探討迷幻劑中的成分LSD以及迷幻蘑菇中成分PSI（PSI被生物代謝之前是裸蓋菇鹼，又稱賽洛西賓psilocybin或裸蓋菇素），與治療憂鬱症相關的細胞機制。

研究發現LSD與PSI在結合一種和神經滋養因子有關的特定受體TrkB時，結合力比已知的抗憂鬱藥物更強，並且證實了這些成分產生幻覺的機制，和抗憂鬱的機制，兩者是不同的。

研究結果有助開發可用於治療人類憂鬱症而不會引起幻覺的新藥物，開發針對專一結合TrkB受體位置的藥物。不過，還需要進一步研究才能知道是否能控制LSD與PSI這些成分，只有治療憂鬱的效果而不要產生幻覺。因此一般民眾不能貿然用迷幻劑成分或任何成癮藥物成分自行治療。

長庚大學生物醫學研究所教授陳景宗解釋，現有的賽洛西賓對重度憂鬱者的試驗大都是短時間的研究。目前回顧文獻統計至2022年止，全球約有25項包含了K他命、賽洛西賓、搖頭丸成分用於治療精神疾病的臨床測試報告，雖然有看到治療效果，但都屬小範圍的臨床試驗，還需要長期研究來確定治療效果和檢測其復犯的機率。

陳景宗指出，因為每個病患的體質、共病症狀都不一樣，還需要醫療單位完整收集資料和評估，不然現有的短期臨床試驗大多針對病況較單純的病患，尚無法得知複雜情況的病患使用這些成分治療的效果和潛在的副作用。像是憂鬱症往往伴隨其他慢性疾病，也需要確認這些病患服用的慢性病治療藥物，和賽洛西賓等迷幻劑成分有沒有交互作用。

談及早期搖頭丸曾用於治療的研究，臺北醫學大學附設醫院精神科暨睡眠中心主任李信謙表示，當時因為副作用，臨床捨棄搖頭丸此治療方式，而迷幻劑的成分賽洛西賓則是過去從來沒有當作藥物治療使用，要評估一項藥物用在臨床是否有效果，需要同時有長期效果，並排除長期副作用，也要考量病人用藥行為以及臨床醫師和病人使用是否遵循用藥規定。

而且目前的賽洛西賓治療效果都來自短期試驗，有年齡、種族的限制，試驗中若沒有亞洲人就還無法知道台灣病患是否適合。也還不知道長期的效果。

李信謙認為，現有治療創傷後壓力症候群的藥物不是完全沒有效果，若台灣要跟進相關研究並評估是否需要准許迷幻劑成分作為藥物使用，必須要知道病患產生創傷後壓力症候群的原因（可能不只一種），也需要先評估看台灣有多少病患需要這種治療。李信謙補充，各國醫療制度不同，病患會影響社會的程度不同，可能也是各國決定是否准許迷幻劑成分作為藥物使用的原因。

※資料來源：台灣科技媒體中心※
迷幻劑
憂鬱症
創傷後壓力症候群
澳洲
自然神經科學
Nature Neuroscience
賽洛西賓
迷幻蘑菇
裸蓋菇鹼

相關新聞

世界首例！澳洲開放迷幻藥療法　助治癒抑鬱症、創傷後壓力症候群
世界首例！澳洲開放迷幻藥療法　助治癒抑鬱症、創傷後壓力症候群
2023/07/01 16:09
全球生育率最低卻充斥「兒童禁入 」區 這個國家在想什麼？
全球生育率最低卻充斥「兒童禁入 」區 這個國家在想什麼？
2023/06/25 15:51
澳洲拒俄國建新大使館 俄方派「外交釘子戶」佔著不走
澳洲拒俄國建新大使館 俄方派「外交釘子戶」佔著不走
2023/06/25 13:58
若爆發台海戰爭 民調：澳洲人支持「有限度」馳援台灣
若爆發台海戰爭 民調：澳洲人支持「有限度」馳援台灣
2023/06/21 10:02
澳洲駐台灣辦事處40週年晚宴 賴清德盼雙邊經貿發展共促區域穩定
澳洲駐台灣辦事處40週年晚宴 賴清德盼雙邊經貿發展共促區域穩定
2023/06/09 14:32

更新時間 : 2023-07-05 18:33 GMT+08:00

最受歡迎

(不斷更新)【台灣Me Too一次看】警局局長吃案還高升、朱學恒出庭
(不斷更新)【台灣Me Too一次看】警局局長吃案還高升、朱學恒出庭
你支持哪一部？韓劇「惡鬼」收視率以些微之差小贏「歡迎來到王之國」登第一
你支持哪一部？韓劇「惡鬼」收視率以些微之差小贏「歡迎來到王之國」登第一
(更新)【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】星宣交付其他受害者證據給律師 酷炫堅稱「沒有」
(更新)【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】星宣交付其他受害者證據給律師 酷炫堅稱「沒有」
藍正龍、周幼婷離婚！導火線疑為徹夜不歸謊報　9年情斷信任感歸零
藍正龍、周幼婷離婚！導火線疑為徹夜不歸謊報　9年情斷信任感歸零
【台灣Me Too一次看】【學界+補教界篇】（獨家）陳大教授游一龍性騷
【台灣Me Too一次看】【學界+補教界篇】（獨家）陳大教授游一龍性騷
【接單不穩】台灣製造業無薪假9693人創新高　普利司通證實近700人減班休假
【接單不穩】台灣製造業無薪假9693人創新高　普利司通證實近700人減班休假
〈財經主筆室〉「TPASS行政院通勤月票」正式上路 對民眾生活到底有啥改變？
〈財經主筆室〉「TPASS行政院通勤月票」正式上路 對民眾生活到底有啥改變？
遭控性侵！台灣男星汪建民提告否認一事遭打臉　女網友秀證據「真的忘記我了嗎？」
遭控性侵！台灣男星汪建民提告否認一事遭打臉　女網友秀證據「真的忘記我了嗎？」
台灣新冠疫情升溫！確診患者占感染科門診半數 人數成長近3倍
台灣新冠疫情升溫！確診患者占感染科門診半數 人數成長近3倍
若WHO判定甜味劑阿斯巴甜有致癌疑慮 可口可樂、百事可樂怎麼辦？
若WHO判定甜味劑阿斯巴甜有致癌疑慮 可口可樂、百事可樂怎麼辦？