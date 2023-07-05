澳洲開放迷幻劑治療憂鬱症…台灣跟進？專家：仍需長期研究其副作用

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）澳洲首開全球先例，允許精神科醫師開立迷幻劑成分的藥物給憂鬱症或創傷後壓力症候群的患者，引起國際上關注。消息傳回台灣，專家們表示，雖然臨床醫學上，此舉非創先例，但每位病患體質與共病症狀都不一樣，還需要長期研究來確定治療效果和檢測其復犯的機率。

6月初國際期刊《自然神經科學》（Nature Neuroscience）發表最新研究，使用實驗室培養的細胞和實驗室小鼠，探討迷幻劑中的成分LSD以及迷幻蘑菇中成分PSI（PSI被生物代謝之前是裸蓋菇鹼，又稱賽洛西賓psilocybin或裸蓋菇素），與治療憂鬱症相關的細胞機制。

研究發現LSD與PSI在結合一種和神經滋養因子有關的特定受體TrkB時，結合力比已知的抗憂鬱藥物更強，並且證實了這些成分產生幻覺的機制，和抗憂鬱的機制，兩者是不同的。

研究結果有助開發可用於治療人類憂鬱症而不會引起幻覺的新藥物，開發針對專一結合TrkB受體位置的藥物。不過，還需要進一步研究才能知道是否能控制LSD與PSI這些成分，只有治療憂鬱的效果而不要產生幻覺。因此一般民眾不能貿然用迷幻劑成分或任何成癮藥物成分自行治療。

長庚大學生物醫學研究所教授陳景宗解釋，現有的賽洛西賓對重度憂鬱者的試驗大都是短時間的研究。目前回顧文獻統計至2022年止，全球約有25項包含了K他命、賽洛西賓、搖頭丸成分用於治療精神疾病的臨床測試報告，雖然有看到治療效果，但都屬小範圍的臨床試驗，還需要長期研究來確定治療效果和檢測其復犯的機率。

陳景宗指出，因為每個病患的體質、共病症狀都不一樣，還需要醫療單位完整收集資料和評估，不然現有的短期臨床試驗大多針對病況較單純的病患，尚無法得知複雜情況的病患使用這些成分治療的效果和潛在的副作用。像是憂鬱症往往伴隨其他慢性疾病，也需要確認這些病患服用的慢性病治療藥物，和賽洛西賓等迷幻劑成分有沒有交互作用。

談及早期搖頭丸曾用於治療的研究，臺北醫學大學附設醫院精神科暨睡眠中心主任李信謙表示，當時因為副作用，臨床捨棄搖頭丸此治療方式， 而迷幻劑的成分賽洛西賓則是過去從來沒有當作藥物治療使用， 要評估一項藥物用在臨床是否有效果，需要同時有長期效果，並排除長期副作用，也要考量病人用藥行為以及臨床醫師和病人使用是否遵循用藥規定。

而且目前的賽洛西賓治療效果都來自短期試驗，有年齡、種族的限制，試驗中若沒有亞洲人就還無法知道台灣病患是否適合。也還不知道長期的效果。

李信謙認為，現有治療創傷後壓力症候群的藥物不是完全沒有效果，若台灣要跟進相關研究並評估是否需要准許迷幻劑成分作為藥物使用，必須要知道病患產生創傷後壓力症候群的原因（可能不只一種），也需要先評估看台灣有多少病患需要這種治療。李信謙補充，各國醫療制度不同，病患會影響社會的程度不同，可能也是各國決定是否准許迷幻劑成分作為藥物使用的原因。

※資料來源：台灣科技媒體中心※