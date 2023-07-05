全球首款飛天車來了！美國FAA批准測試 售價930萬元 預計2025年上市

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）還記得好萊塢電影《回到未來》中的那部飛天車嗎？它不再是一個遙不可及夢。美國聯邦航空總署（FAA，Federal Aviation Administration）核准加州新創公司開發的「飛天車」進行測試，這是美國政府批准的首款既可以在天空飛行，又可在陸地上行駛的全電動汽車，預計2025年底上市。

根據CNN引述加州新創公司Alef Automotive說法，這款飛天車「Model A」是第一款具有垂直起降能力的飛天車，既能在道路上行駛、停放於一般車位上，也可以在空中飛行的車子，並可搭載1至2名乘客，在道路行駛的續航力為200英里（約321公里），飛行時的續航力則為110英里（約177公里）。

FAA也對外證實，已針對此款車子發給該公司特殊適航證書，允許其用於展覽、研究和開發等有限用途。不過「Model A」並不是第一台取得特殊適航證書的飛天車，許多公司也正在積極研發飛行車。

報導指出，許多公司都在研發電動垂直起降飛行器（VTOL），但Alef Automotive公司所研發的「Model A」與眾不同之處在於，外觀如同一輛普通汽車，但又能在空中飛行，在陸地上行駛還能停放於一般停車位上。

Alef Automotive的執行長Jim Dukhovny表示，很興奮能獲得FAA核准，提供民眾環保和縮短通勤時間的交通工具，這樣的發明對飛機來說是一小步，但對汽車來說是一大步。

據了解，「Model A」僅取得低速車輛認證，換句話說在陸地上行駛限速不可以超過每小時25英里（約40公里），若是希望達到更高的速度則需開啟飛行功能。但無論如何，飛行車仍需獲得美國國家公路交通安全管理局（NHTSA, National Highway Traffic Safety Administration）的核准，才能正式上路。

新創企業Alef Automotive由4位朋友共同創立，包含Constantine Kisly、Pavel Markin、Oleg Petrov和Dukhovny，他們受到知名科幻電影《回到未來》的啟發而決定創立公司，並於2015年開始研發飛天車。

「Model A」的預計售價為30萬美元（約930萬元），首批車輛預計於2025年底交車。Alef Automotive今年早些時候已推出預購活動，約有400多輛可退款的預購訂單，買家可以先支付150美元排隊，或者支付1500美元搶先預購，未來能先取得交車優先權。