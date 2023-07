全球首款飛天車來了！美國FAA批准測試 售價930萬元 預計2025年上市

(台灣英文新聞/朱明珠 綜合外電報導)還記得好萊塢電影《回到未來》中的那部飛天車嗎?它不再是一個遙不可及夢。美國聯邦航空總署(FAA,Federal Aviation Administration)核准加州新創公司開發的「飛天車」進行測試,這是美國政府批准的首款既可以在天空飛行,又可在陸地上行駛的全電動汽車,預計2025年底上市。

根據CNN引述加州新創公司Alef Automotive說法,這款飛天車「Model A」是第一款具有垂直起降能力的飛天車,既能在道路上行駛、停放於一般車位上,也可以在空中飛行的車子,並可搭載1至2名乘客,在道路行駛的續航力為200英里(約321公里),飛行時的續航力則為110英里(約177公里)。

FAA也對外證實,已針對此款車子發給該公司特殊適航證書,允許其用於展覽、研究和開發等有限用途。不過「Model A」並不是第一台取得特殊適航證書的飛天車,許多公司也正在積極研發飛行車。

報導指出,許多公司都在研發電動垂直起降飛行器(VTOL),但Alef Automotive公司所研發的「Model A」與眾不同之處在於,外觀如同一輛普通汽車,但又能在空中飛行,在陸地上行駛還能停放於一般停車位上。

Alef Automotive的執行長Jim Dukhovny表示,很興奮能獲得FAA核准,提供民眾環保和縮短通勤時間的交通工具,這樣的發明對飛機來說是一小步,但對汽車來說是一大步。

據了解,「Model A」僅取得低速車輛認證,換句話說在陸地上行駛限速不可以超過每小時25英里(約40公里),若是希望達到更高的速度則需開啟飛行功能。但無論如何,飛行車仍需獲得美國國家公路交通安全管理局(NHTSA, National Highway Traffic Safety Administration)的核准,才能正式上路。

新創企業Alef Automotive由4位朋友共同創立,包含Constantine Kisly、Pavel Markin、Oleg Petrov和Dukhovny,他們受到知名科幻電影《回到未來》的啟發而決定創立公司,並於2015年開始研發飛天車。

「Model A」的預計售價為30萬美元(約930萬元),首批車輛預計於2025年底交車。Alef Automotive今年早些時候已推出預購活動,約有400多輛可退款的預購訂單,買家可以先支付150美元排隊,或者支付1500美元搶先預購,未來能先取得交車優先權。

