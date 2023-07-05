憂兩岸開戰 金融時報：台灣「中富」階級將資產挪至海外

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）近年來，台海戰鼓隆隆，部分台灣富人已嗅到不尋常氣氛，紛紛將資金轉移海外，不只鉅富如此，就連中等富裕家庭，都開始挪動資產，有人甚至直接請房仲「代購」海外房產，足見避險心態之急切。

金融時報報導，台灣證券交易員Lynn（姑隱姓氏）從未去過歐洲，卻於今年2月透過房仲買了一間位於葡萄牙里斯本的公寓，價值42萬歐元（新台幣1,423萬元）－甚至連房子都沒看過。

Lynn是趁著葡萄牙的「黃金簽證」計畫尚未失效之前，為全家辦好居留文件，不怕一萬，只怕萬一。這種以防萬一的心態，漸漸在瀰漫富人階級之中，尤其是看到連股神巴菲特（Warren Buffett）都因地緣緊張拋售台積電資產，多少引發了擔憂。投資銀行家、金融顧問C Y Huang指出，「台灣人倒不是覺得一定會開戰，但你不會拿錢這種東西開玩笑。」

金融時報訪問了數名財富經理人，發現許多台灣客戶開始尋找可攜式資產，如鑽石、藝術品，一旦爆發戰爭，至少能帶著走。此趨勢不僅出現在超級富裕（ultra rich）階層，連「中富」族群都萌生了危機意識。

然而，報導指，台灣尚無資金出逃的情況，房價還在飆漲，股市又站回新高。在缺乏數據的情況下，實難掌握富人金流，況且「台灣錢淹海外」的情況早從1980年代便開始，始於台商大舉投資中國。許多台資企業早就懂得藏富於英屬維京群島、開曼群島等避稅天堂。

根據多名會計師、私人銀行家，台灣家族企業為了避稅、戰爭衝擊，開始設立信託架構、重整海外資產，而在為了下一代接班的考量下，移民、海外投資也成了選項。不同於1970年代，美國是熱門避險地，如今富商大賈則將目光轉向馬爾他與新加坡。

不過，未雨綢繆者雖不少，從台灣居高不下的房價可見，使出資金大挪移者，還是少數。許多有錢人對於將資產交予外部經理人管理，仍心存疑慮，仍偏好傳統的實體資產，尤其值此不確定的時代。

有土斯有財。中華財富傳承協會理事長方燕玲認為，最保險的還是土地與黃金，但黃金既重又難存放，能買多少？「富人會想，就算炸彈扔下來了，動產化為烏有，但土地這種恆產不會變動。他們不會輕易賣地。」