(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 日本媒體日經新聞（Nikkei Asia）報導，在取得聯合國國際原子能總署（IAEA）批准之後，日本政府預料最快於8月開始排放福島第一核電廠的核處理水。

報導指出，這座於2011年日本311強震海嘯中損毀的核電廠，除役進程出現重大里程碑。國際原子能總署昨天(4日) 指出，經2年審查，日本將核處理水排放入海的計畫符合國際安全標準。

包括南韓、中國以及太平洋島國都對日本排放核處理水表示憂心。

台灣原能會4日與5日均發布新聞稿，說明日本排放廢水的最新進度，同時指出，我政府亦高度關注日本福島含氚廢水排放案，原能會自108年起，已多次經由外交管道向日方表達關切，未來將秉持科學專業的態度，持續要求並關注日方排放作業符合國際安全標準，同時強化我國對日本含氚廢水排放的因應作為。

目前原能會持續透過跨部會合作，秉持科學專業監測評估、參照國際標準嚴格監測、為國人安全與健康把關等3項原則，執行掌握排放源頭資訊、強化海域與海產輻射監測、建立海洋擴散評估模式與建置資訊公開平台等4項配套措施，以維護國人健康與我國周圍海域輻射安全。

原能會說明，國際原子能總署(IAEA)總署長於7月4日會晤日本首相時，亦將IAEA針對福島核災含氚廢水排放實施計畫審查總結報告交予日方。IAEA認為日方排放計畫符合國際安全規範及標準，且日方所採取的排放作業方式，對於民眾和環境造成的輻射影響可以忽略。未來IAEA在日方正式開始排放後，仍將持續相關監測作業，以確保日方開始排放後，作業過程之輻射安全與資訊透明。

回頭看看日本當地也有不少民眾相當關切此事。共同社4日報導，福島、岩手、宮城3縣的生活協同組合（簡稱生協）和宮城縣漁協4日透露，將向東京電力公司和經濟產業省提交反對東電福島第一核電站處理水排海的約3.3萬人份簽名。計畫7日提交。若加上到2022年已提交的簽名，共計約25.4萬人份。

署名文件就處理水排放指出：「這是發生事故的反應堆(反應爐) 產生的污染水經處理後的水，不同于普通核電站產生的氚水。」如果排海將令東日本大地震災後重建的努力化為泡影，要求「以能得到國民理解的其他方法處置」。

日本東北地區以及全國的生協均協助收集簽名。宮城縣生協的負責人表示：「對處理水安全性的理解在國內外均無起色，此時排放可認為是將報廢反應堆擺在比重建更優先的位置。希望現在暫停腳步再思考一下。」

國際原子能總署核可、日本含氚廢水最快今年8月排放 台灣原能會: 嚴格監控