台北市長蔣萬安上任後首度出訪　台灣媒體桃園機場追問AIT擴建議題

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 台北市長蔣萬安今(5)日上午率領市府團隊及台北市議員，搭機前往新加坡進行四天三夜考察行程，這也是他上任後的首度出訪。

蔣萬安出訪前在機場接受媒體聯訪時，說明此次出訪重點，也強調此次出訪新加坡別具意義，相信此行必能有所學習，促進城市交流。

根據台北市政府行程表，蔣萬安一行人今天抵達新加坡後，將參訪永續發展及環境部；6日上午拜會市區重建局，下午前往建屋發展局及參觀組屋，晚間舉行記者會；7日行程為上午參觀濱海灣花園，下午參訪陸路交通管理局，晚間參觀小販中心；8日搭乘上午8時20分新航班機返台。

根據市府新聞稿，蔣萬安出發前在機場表示，這次很高興受到新加坡駐台商務辦事處邀請，能夠在他擔任台北市長上任之後，第一次出訪新加坡，非常感謝新加坡特別的安排。

這次他以台北市長身分造訪新加坡也別具意義，從市政參訪和考察的角度來看，能夠參訪新加坡的城市治理，的確有許多值得台北市借鏡和學習的地方。

蔣萬安提到，舉例來說，環境永續一直是台北市政府未來施政非常重要的目標，而 新加坡有個2030綠色計畫(Singapore Green Plan 2030)，訂定明確目標和行動方案，包括預計在2030年要有20%學校達到碳中和、75%交通運輸在尖峰時段皆須使用大眾運輸工具、80%建物要達到超低耗能標準等等，在在都值得台北市借鏡學習和參考。

蔣萬安進一步指出，此次參訪考察的面向包含交通、都市發展、環境永續和智慧城市，將會到相關部門並實地走訪相關具體建設，因此他要再次感謝新加坡方面的安排，也感謝秦慧珠等多位議員隨同出訪，一起實際了解新加坡在城市治理方面值得北市學習的地方，相信此行必定能學習到很多。

媒體詢問美國在台協會擴建要用到內湖國中金湖校區的用地，引發當地民眾的反彈；對此，蔣萬安表示，該案在108年就已定案，教育局會積極地跟外交部溝通，外交部也計畫在7月中旬舉辦地方說明會，加強跟地方的溝通和說明。

美國在台協會（AIT）5日表示，擴建計畫是基於美台間的強勁關係，盼增加人員，以支持美台人民間的商業、文化等各方面關係。

TVBS報導，美國在台協會台北辦事處（AIT）將擴建，土地將鎖定原本要蓋內湖國中分校的學校用地，而根據AIT舉辦的都市計畫變更說明會介紹，該學校用地因受少子化影響，台北市政府教育局認為沒有建校需求，為了「活化都市土地利用」，提供機關設施使用。

不過，將學校用地改為AIT用地，是否真能「活化都市土地利用」、擴建目的是否與軍事用途有關，引發討論。

有媒體報導，國民黨港湖區市議員游淑慧認為，AIT若因外交關係有迫切擴建需求，理應全力配合，但AIT目前辦公室占地面積已達6.5公頃，是否真的不夠AIT員工使用，或擴建是否為了軍事用途，都應釐清。

中央社引述AIT發言人指出，AIT計劃整合現有的綠地，利用該土地新建額外的辦公與倉庫空間，及打造AIT員工的休閒中心與停車設施。

AIT指出，毗鄰AIT的空置土地提供了絕佳機會，讓AIT可以在單一、市中心又安全的地點，增進AIT未來的長期發展，同時強化美國對台灣堅若磐石的承諾。

外交部則表示，台美關係近年持續正向發展，雙方在商務、教育、文化、旅遊等方面交流較以往更加密切。

外交部指出，美國在台協會台北辦事處（AIT/T）為因應業務持續增加，因此規劃擴充辦公空間，外交部將依據都市計畫變更的相關法規，協調各有關單位，提供必要協助。

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