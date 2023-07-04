俊昊、潤娥主演韓劇「歡迎來到王之國」劇情老套卻大受歡迎　收視率12%不斷創新高

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）韓劇「歡迎來到王之國」由Kpop超紅二代團2PM俊昊以及少女時代潤娥擔任男女主角，兩位高顏值的二代團合作，讓這齣劇在首播前就獲得了不小的關注，收視率也在播出後不斷打破自身紀錄，自第一集的5.1%持續上升至第六集的12%，雖是霸道總裁愛上小職員的老套劇情，但卻能受到許多觀眾的喜愛。

俊昊所飾演的「具元」出身財閥家庭，為「王者集團」創始人的獨生子，他小時候哭著尋找不知去向的母親時，周圍的人總是只以微笑回應，因此從小就十分厭惡虛假的笑容，但為了找回與他母親有關的消息，他回到了自家的「王者飯店」任職本部長，遇上了不得不以虛假的服務業笑容面對客人的櫃台小職員-「天嗣朗」（潤娥 飾）。

天嗣朗小時候和母親入住王者飯店留下了美好回憶，因此夢想著能在王者飯店入職，她最後成功錄取，並憑著優秀的學習能力，從一名實習生一路晉升為貴賓室接待人員。必須保持著服務業微笑的她，遇見了厭惡虛假笑容的具元，兩人在一場誤會中相識成了歡喜冤家，一路打打鬧鬧、互相鬥嘴，到最後走進對方的心理。

男女主角的取名在這部劇中別具意義，「具元」的韓文有著拯救的意思，「嗣朗」在韓文則是愛情的意思，也因此「歡迎來到王之國」的海報標語就寫著「拯救你的愛情魔法來了」，有著滿滿的老派愛情偶像劇感。

「歡迎來到王之國」充滿著愛情偶像劇的經典元素，男女主角的不打不相識，相識之後不斷地因一些公事而必須一起相處，還有因意外而單獨共處一室過夜，甚至跌進男主角的懷裡等等，儘管老套，這樣輕鬆、浪漫、搞笑的劇情仍深得觀眾的心。

另外，以飯店為背景的「歡迎來到王之國」還能獲得一些飯店人的共鳴。

例如在劇中，天嗣朗遇見了知名演員前來入住，並要求以免費替飯店打廣告為條件要求免費升等套房。嗣朗告知對方公司規定無法免費提供後，客人在大吵大鬧著「你知道我是誰嗎？」「叫你們主管出來」，但嗣朗卻只能保持微笑，並且不斷地向客人道歉。

對此，嗣朗告訴不能理解的具元：「即使我們一點也沒錯，也依然要避免冒犯顧客，盡量道歉安撫他們」，道盡了飯店人甚至是所有服務業的辛酸，但除此之外，還是有著許多令人感到相當暖心的客人。

「歡迎來到王之國」每周六、日可於Netflix線上收看。