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南韓嬰兒棄屍案增「棄嬰保護艙」成話題　每年逾150名幽靈嬰兒遭棄養於Baby Box

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/04 18:13
位於美國肯塔基州的一處baby box（圖／美聯社）

位於美國肯塔基州的一處baby box（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）「羽星啊，對不起，我一定會回來接你的」，IU所主演的電影「嬰兒轉運站中」，IU在片頭將女兒放進了「Baby Box」（棄嬰保護艙），近期也因南韓陸續發生了幾起未有「出生登記」紀錄的嬰兒棄屍案，讓Baby Box再次成了話題。

Baby Box源起於1198年義大利的「棄嬰輪盤」，後續也逐漸拓展至歐美及日韓等國家， Baby Box的出現是為了提供這些遭棄養的嬰兒一個安身之處，協助將嬰兒轉送其他機構或送養，防止嬰兒被丟棄在外或遭殺害，但有許多反對者擔憂，這樣的便利會讓父母更加容易放棄孩子。

韓聯社報導，南韓警察廳今（4）日表示，有出生紀錄但未進行出生登記的「幽靈嬰兒」案件大幅增加，上個月30日為79件，但在短短4天內大幅增加至193件，截至目前調查，共有11名嬰兒已死亡。

其中有一些遭調查的父母表示，自己將嬰兒託給了Baby Box，然而警方表示，還須依照當時情況來判斷是否有罪，例如是否有與Baby Box相關人士進行過商談等。

一對夫妻在2015年時為小孩進行出生登記後，直接將2個月的女兒留在Baby Box，當時法院以「沒有按合法程序進行遺棄」為由判父母有罪。

而另一名類似情形的20多歲母親則是宣判無罪，她聲稱她是在與Baby Box負責人商談後，才將孩子交給了對方。

目前只有位於首爾和京畿道的兩個教會有在營運Baby Box。MBN報導，主愛共同體2009年開始在首爾冠嶽區營運Baby Box，到目前為止已接收了2000多名嬰兒，在近8年間共接收了1400多名，大部分都是未被申請出生登記的「幽靈兒童」，因此監察院所公布的2000多名幽靈兒童中，一半以上是被遺棄在Baby Box的可能性很高。

報導指出，在這1400多名嬰兒中，有373名有經過出生登記，其中225名回到了原生家庭中，另外148名則送到了其他專業機構。

然而，未經過出生登記的孩子卻因無法得知父母的任何訊息，只能以走失兒童的身分轉至管轄區廳，再送往保育院等機構。換句話說，每年有超過150名被棄養在Baby Box的孩子，連出生登記都沒有就直接被列為走失兒童，連自己親生父母的名字都不得而知。
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