中華電信獨獲國際權威機構OPENSIGNAL 台灣5G涵蓋及網速雙冠王

OPENSIGNAL 2023年7月公布「台灣行動網路體驗報告」， 除網速評比成績外，首次包含台灣5G及整體行動涵蓋體驗項目， 中華電信一舉獨獲5G涵蓋、整體行動涵蓋及4項網速冠軍， 是國內唯一榮獲國際權威機構認證的5G涵蓋、網速雙冠王， 再次驗證中華電信的行動涵蓋與網速是台灣NO.1。

OPENSIGNAL首次發布台灣「5G涵蓋」及「 整體行動涵蓋」評比指標， 其涵蓋指標係表示台灣各電信業者可提供消費者使用行動電話地理位 置的廣度及深度。中華電信獨獲「5G涵蓋」及「整體行動涵蓋」 第一名， 除充分驗證中華電信以客戶為中心持續建設全台最綿密且最廣涵蓋的 行動網路，更代表中華電信用戶在全台可使用行動電話的地理區域面 積最廣！無論在台灣的都會區、偏郊區、離島、偏鄉等， 都歡迎民眾來體驗中華電信第一名的5G和整體的行動涵蓋及服務品 質！

另針對OPENSIGNAL網速評比項目，中華電信再次獨獲「 5G下載、上傳網速」、「整體下載、上傳網速」等4項冠軍， 無論是下載或上傳網速皆是全台之冠！除上述涵蓋、 網速項目奪冠外，中華電信另獲得「5G影音體驗」、「 5G遊戲體驗」及「整體影音體驗」等3項並列冠軍， 為國內獲得最多項冠軍之電信業者，充分展現行動網路建設成果， 也再次印證客戶對使用中華電信行動服務的真實感受， 獲獎實至名歸！

中華電信郭水義董事長表示：「作為國內電信領導品牌， 中華電信積極投入研發最新電信技術，持續以客戶為中心， 大數據分析掌握客戶需求， 精準用心建設以致力提供用戶最棒的行動服務體驗。」

中華電信網路技術分公司簡志誠總經理表示：「 中華電信已多次榮獲國際評比權威機構肯定， 此次再榮獲OPENSIGNAL台灣5G涵蓋、網速雙料冠軍， 充分驗證中華電信是全台5G涵蓋及網速第一名！」

中華電信持續秉持「永遠走在最前面」的品牌精神，以廣、深、 厚三個面向來持續建設5G網路，充分運用全台3G/4G/ 5G最大頻寬資源優勢，全面提升行動網路涵蓋、速度與服務品質， 提供客戶NO.1的行動網路體驗， 中華電信絕對是客戶第一和最佳選擇！