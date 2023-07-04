集保e手掌握 榮獲亞洲企業社會責任獎國際殊榮

亞洲企業商會6月30日於金邊舉辦第十三屆「2023亞洲企業社會責任獎(AREA)」頒獎典禮暨國際高峰會，集保結算所以「集保e手掌握App：款券資訊合一，體驗投資新摺學」榮獲「亞洲企業社會責任獎─綠色領導獎」，彰顯集保結算所已成為具有綠色價值觀、綠色文化的企業，同時獲得國際專業評審團高度肯定。

「亞洲企業商會」設立的亞洲企業社會責任獎，不但為亞洲評價最高與競爭激烈的企業社會責任(CSR)獎項，同時也是備受國際機構重視的CSR活動。集保結算所本屆以「集保e手掌握App」報名參賽，歷經亞洲企業商會3個多月的書面審查、面談訪問、專家評審等過程，從中脫穎而出榮獲亞洲企業社會責任獎，這也是集保結算所連續第4年得獎，實屬殊榮。

集保結算所總經理陳德鄉表示，在金管會的支持與指導下，集保結算所運用金融科技與大數據，推出多元數位創新服務，包括集保e手掌握App、ESG投資人關係整合平台、證券期貨業ESG執行資訊控管系統、防制洗錢及打擊資恐查詢系統及公司負責人及主要股東資訊申報平台。近年積極打造股務數位化服務，包含電子投票、股東會視訊會議、股務事務電子通知等，發揮集保結算所對社會的影響力，促進綠色創新經濟。

集保e手掌握App自推出以來，成長非常快速，使用戶數已逾400萬戶，充分顯現「數位、線上、免臨櫃」為市場趨勢，永續金融的核心理念也廣受投資人認同，集保e手掌握App提供資產整合一站式數位服務，投資人只要登入即可查詢股票、ETF及基金等資產庫存。此外投資人只要完成與國內前15大銀行及中華郵政連結綁定，即可查詢在這16家金融機構之存款餘額及交易明細。為提供投資人更多優質服務內容，近期已新增股利發放推播功能，在投資人同意接收電子通知服務，且所持有股票標的之發行公司已委託集保辦理發送電子通知者，投資人不必再收到大量的紙本通知單，透過手機即可快速接收股利發放通知，提供投資人便捷的數位服務。

陳德鄉強調集保結算所身為臺灣金融市場大後台，本著「創新」、「韌性」、「永續」、「普惠金融」發展願景，推出集保e手掌握等無紙化數位服務，幫助市場大量減碳，未來將持續強化永續發展，並與全球相關組織及機構建立夥伴關係，共同實踐ESG永續精神。