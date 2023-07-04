新北奪「健康促進學校特色獎勵計畫」1金2銅1推動5特色 獲獎數全國最多

新北市參加衛生福利部國民健康署、教育部國民及學前教育署共同辦理「112年健康促進學校特色獎勵計畫」，在教育局與衛生局合力推動下，除獲頒縣市推動績優表揚外，汐止國小獲卓越金質獎、頭湖國小及桃子腳中小學獲卓越銅質獎、竹圍國小獲卓越推動獎、自強國中及三重高中榮獲創新課程獎、仁愛國小榮獲支持環境獎、雙溪國小及吉慶國小榮獲健康服務獎，共獲得1金2銅1推動5特色之獎項，獲獎等第及總件數皆居全國之冠，展現新北市推動學校健康促進之優異實績。

榮獲卓越金質獎的汐止國小校長王俊杰表示，學校引進多元外部資源，改善百年老校設施，攜手農會、醫院、課後班及家長合作，巧推5正4樂正向心理議題，融入學校健康促進方案，打造健康快樂的永續校園。四年一班家長林淑杏表示，這幾年學校中庭遊具、風雨操場都有改善，還建置植物香草步道、生態農場，孩子多了運動休閒，更多了笑容，每天都開心上學。

榮獲卓越銅質獎的桃子腳中小學，將「健康」作為學校教育最重要的基礎。從日常生活作息安排、校本課程地圖規劃、辦理健促親師生活動講座、設計運動會及兒童節闖關、成立教師專業社群、開設學生健康運動社團，甚至寒暑假的健康自主規劃管理表，讓親師生能從生活中落實健康促進。六年誠班家長林香君說，學校健康促進活動多元豐富，除了例行的健康檢查外，也辦理親子動健康活動，讓孩子跟家長將健康常識寓教於樂。

同樣榮獲卓越銅質獎的頭湖國小，善用開闊通風、綠地多的綠建築校園，與社區家長、醫療診所共同推動學校健康促進，並透過抽獎活動，鼓勵學童完成視力與口腔之複檢。三年一班林沁同學分享說，自己很期待抽獎，都會請媽媽帶自己去做窩溝封填或是視力檢查，除了讓醫生照顧健康，也能投回條參加抽獎。頭湖國小不論視力、口腔或體位，多年來皆保持優於全市與全國的數據，深獲親生師認同。

榮獲創新課程獎的自強國中，透過「拒菸總動員」的課程與活動安排，結合公民(厚植法律概念)、彈性課程(閱讀多元素材)、藝術(培養倡議能力)、科技(展現跨域倡議)等領域，開展出健康教育(生活技能)、健康跨出趣(跨域合作)、健康校園讚(情境演練)、社區健康家(社區倡議)等主題，讓學生學習正確的菸害防制知識，增加拒菸能力，以正向態度來達到拒菸的效能。

此外，榮獲健康服務獎的雙溪國小，地處交通不便、就醫不便的偏鄉，為了維護學生的健康，學校除了積極媒合各項醫療到校服務的資源外，學校師長還主動逐一家訪，測量學生家中書桌照度，並宣導護眼顧齒及體位健康等實務做法，走進社區家庭拓展健康服務。五年甲班家長黃露槿說，因為學校努力推動及提供健康服務，讓全家都學習了健康知識，更意外的增進親子良好互動關係。

教育局長張明文表示，健康力就是競爭力，延續以「健康」作為本市教育施政主軸，透過本市衛生委員會滾動式精進策略，來持續跨局處資源整合，共同推動學校健康促進，協助各級學校繼續帶動所有學童，奠定健康好基礎，儲備學習競爭力，打造活力新北市。