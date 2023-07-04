貢寮區歡慶漁民節 新北漁業處與漁民共享喜悅與榮耀

來到一年一度的漁民節， 為了感謝漁民對我國漁業的貢獻及付出，自民國49年由內政部同意 將7月1日訂為漁民節，由於各地漁民考量漁捕季節、 天候及配合民俗節慶，各區漁會多於六月至九月間擇期慶祝。 今年度貢寮區漁會共推薦12位模範漁民， 新北市漁業處長張麗珍出席表揚優秀模範漁民，一起分享喜悅與榮耀 !

每年歡聚慶祝的漁民節各區漁會也會在這時透過表揚優秀模範漁民 ，一起分享喜悅與榮耀。貢寮區漁會總幹事林麗美表示， 本次貢寮區漁會推薦的12位模範漁民， 每一位模範漁民都有自己的故事， 他們對當地漁業經濟或漁業文化具有優秀貢獻。 來到臺灣極東的馬崗漁港週遭漁村裡，存在著「海男」、「海女」 的故事，也有著名的潮間帶生態， 是當地特有的珍貴文化及漁業資源。

今年的模範漁民中就有兩位「海女」， 第一位是陳罔市女士年近8旬，就是一位資深「海女」。 在她年輕時為分擔家計，在當時沒有任何潛水裝備下， 靠著深吸一口氣，就直潛下海徒手採集石花菜。 在其他沒有潛水工作時，在潮間帶的礁岩間跳躍著， 只為採拾海菜或貝類。直到現在，雖然在傳統漁作逐漸沒落之際， 海女數量逐年減少，但陳罔市至今仍熱衷海女的工作， 更配合馬崗漁港轉型的漁村導覽行程，帶領民眾了解臺灣寶貴的「 海女」特色，傳承漁村文化及「海女」職人精神！

另一位「海女」模範漁民是年近9旬的吳娥女士， 她因家境貧困，8歲開始就在父母身邊學習沿海採集的工作， 藉此分擔家計，在當時的年代，米算是高級的食材， 並非家家戶戶都買得起，導致吳娥家中糧食常常以石花菜為主。 因此她為了每年過年家裡能買得起一包米的目標， 只要天氣及風浪允許下，幾乎天天都在潮間帶及海裡穿梭， 不靠任何潛水裝備，只用一口氣直潛下海徒手採集海菜或貝類。 即便現在手腳沒年輕時俐落，無法潛入海中了， 但她仍秉持著能動就是福的精神，持續在沿海從事採集的工作， 心中仍不忘「海女」職人精神。

新北市漁業處長張麗珍表示，貢寮是新北市重要的漁業基地， 有著名的貢寮鮑及石花菜，也盛產鯖魚、炸彈魚、 白帶魚等沿近海漁獲，非常感謝漁民朋友對漁業的付出與貢獻， 讓我們能將新鮮的漁獲創造美味佳餚增添營養， 市府將持續與漁會密切合作，推動漁港轉型，改善漁港設施， 以良好漁作環境照顧及關懷漁民朋友。 也歡迎市民朋友來貢寮遊漁港、吃海鮮， 用行動支持優秀的漁民朋友及在地優質漁產品。