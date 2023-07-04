貢寮區歡慶漁民節 新北漁業處與漁民共享喜悅與榮耀

來到一年一度的漁民節，為了感謝漁民對我國漁業的貢獻及付出，自民國49年由內政部同意將7月1日訂為漁民節，由於各地漁民考量漁捕季節、天候及配合民俗節慶，各區漁會多於六月至九月間擇期慶祝。今年度貢寮區漁會共推薦12位模範漁民，新北市漁業處長張麗珍出席表揚優秀模範漁民，一起分享喜悅與榮耀!
每年歡聚慶祝的漁民節各區漁會也會在這時透過表揚優秀模範漁民，一起分享喜悅與榮耀。貢寮區漁會總幹事林麗美表示，本次貢寮區漁會推薦的12位模範漁民，每一位模範漁民都有自己的故事，他們對當地漁業經濟或漁業文化具有優秀貢獻。來到臺灣極東的馬崗漁港週遭漁村裡，存在著「海男」、「海女」的故事，也有著名的潮間帶生態，是當地特有的珍貴文化及漁業資源。
今年的模範漁民中就有兩位「海女」，第一位是陳罔市女士年近8旬，就是一位資深「海女」。在她年輕時為分擔家計，在當時沒有任何潛水裝備下，靠著深吸一口氣，就直潛下海徒手採集石花菜。在其他沒有潛水工作時，在潮間帶的礁岩間跳躍著，只為採拾海菜或貝類。直到現在，雖然在傳統漁作逐漸沒落之際，海女數量逐年減少，但陳罔市至今仍熱衷海女的工作，更配合馬崗漁港轉型的漁村導覽行程，帶領民眾了解臺灣寶貴的「海女」特色，傳承漁村文化及「海女」職人精神！
另一位「海女」模範漁民是年近9旬的吳娥女士，她因家境貧困，8歲開始就在父母身邊學習沿海採集的工作，藉此分擔家計，在當時的年代，米算是高級的食材，並非家家戶戶都買得起，導致吳娥家中糧食常常以石花菜為主。因此她為了每年過年家裡能買得起一包米的目標，只要天氣及風浪允許下，幾乎天天都在潮間帶及海裡穿梭，不靠任何潛水裝備，只用一口氣直潛下海徒手採集海菜或貝類。即便現在手腳沒年輕時俐落，無法潛入海中了，但她仍秉持著能動就是福的精神，持續在沿海從事採集的工作，心中仍不忘「海女」職人精神。
新北市漁業處長張麗珍表示，貢寮是新北市重要的漁業基地，有著名的貢寮鮑及石花菜，也盛產鯖魚、炸彈魚、白帶魚等沿近海漁獲，非常感謝漁民朋友對漁業的付出與貢獻，讓我們能將新鮮的漁獲創造美味佳餚增添營養，市府將持續與漁會密切合作，推動漁港轉型，改善漁港設施，以良好漁作環境照顧及關懷漁民朋友。也歡迎市民朋友來貢寮遊漁港、吃海鮮，用行動支持優秀的漁民朋友及在地優質漁產品。