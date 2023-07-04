案家泡麵度日 新北社工開案服務

土城一位蘇姓原住民因3名孩子中有2位發展遲緩，先生又從事工地粗活，收入有限，在新北市社會局土城社福中心社工媒合下，道家人文協會捐贈冰箱、洗衣機、瓦斯爐等家電用具，以及一整推車的食物和民生用品，小孩看到滿桌的食品，開心的圍繞社工阿姨繞圈圈。

原籍屏東排灣族的蘇姓女子，幼年隨著父母遷居於土城工業區，與第一任丈夫育有一子，丈夫不幸病逝後，與現任先生再育有2子，先生在工地從事綁鋼筋零工，蘇姓女子則以家庭代工為業，2名幼子領有輕度身障證明，生活清苦。

土城社福中心社工劉欣怡表示，該案係由前土城區沛陂里長陳國友於5年前轉介通報，當時她前往原土城工業區附近租屋處訪視，發現案家幾乎以泡麵度日，因此即刻開案服務，幫忙申請各項福利身分，以及陸續媒合多筆急難救助，並隨時補充實物銀行生活物資及待用餐。

隨著社會福利逐步挹注，案家也積極努力，蘇女一家另遷租屋處，因收入有限，社工再度媒合道家人文協會捐贈冰箱等電器用品，並於5月提供到位。

道家人文協會秘書長王愍之4日上午偕協會幹部和志工，推了一車的乾糧、罐頭、食用油甚至洗衣精等民生用品，逐項搬到樓頂租屋處，並關心蘇女一家的生活狀況。

由於頂樓夏季炎熱，屋內僅有電風扇，考量孩子要讀書寫作業，王愍之表示，後續會評估增加購買水冷扇，或幫忙安裝一台分離式冷氣機。

另外，蘇女長子熱愛棒球，今年剛好考取高中體育班，為培育孩子打好棒球，土城社福中心還媒合了聖島基金會長期資助學雜費及生活費一年10萬元。

社會局副局長許秀能表示，道家人文協會多年來端午節捐贈粽子、母親節捐贈蛋糕、甚至加碼捐贈嬰幼兒奶粉等，以照顧新北市許許多多的弱勢家庭，如今針對案家的需求，進一步客製化提供電器用品及生活物資，市府及案家都非常感謝協會無微不至的愛心和善行。