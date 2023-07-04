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台灣新冠疫情升溫！確診患者占感染科門診半數 人數成長近3倍

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－記者
2023/07/04 17:09
台灣感染科醫學會在北中南舉辦共三場「新冠衛教巡迴展」，並提醒民眾維持對新冠病毒的警覺心，持續落實防疫工作，包含接種三劑疫苗，確診應立即就醫...

台灣感染科醫學會在北中南舉辦共三場「新冠衛教巡迴展」，並提醒民眾維持對新冠病毒的警覺心，持續落實防疫工作，包含接種三劑疫苗，確診應立即就醫... (來源 台灣英文新聞)

（台灣英文新聞／朱明珠　台北採訪報導）新冠輕症免隔離、口罩政策解禁上路後，近來確診人數不減反增，6月底有通報的中重症個案，甚至是5月初的2倍之多，隨著暑假期間出遊人潮增加，接觸和感染病毒的機率將大幅上升，台灣感染科醫學會除了在北中南舉辦共3場「新冠衛教巡迴展」外，更提醒民眾維持對新冠病毒的警覺心，持續落實防疫工作，包含接種3劑疫苗，確診應立即就醫，降低重症和死亡風險。

臺北醫學大學附設醫院成人感染科莊涵琄主任分享自身臨床經驗，就6月份而言，每天最多高達半數門診患者都是新冠快篩陽性的民眾，相較上個月至少成長2至3倍，中重症的住院病患也增加至少6成，其中約9成6都是高齡長者或慢性病患。

雖然新冠肺炎已降級，但對於年長及有慢性病病史者，仍存有相當大的健康風險，一旦感染導致中重症症狀發生，插管、造成永久性肺部損傷等後遺症甚至死亡都在所難免。

莊涵琄分享，有一位76歲先生，患有心血管疾病，同時也有第二型糖尿病、呼吸中止症、高血脂等共病，屬於新冠肺炎重症的高風險族群，但確診後積極就醫取得口服抗病毒藥物治療，把握5日的黃金治療關鍵期後，不僅沒有發生嚴重併發症，也沒有甚麼後遺症。然而，另一個BMI過高、屬高風險族群的30多歲男性案例，雖然接種過3劑疫苗，但確診沒有馬上就醫，最後因昏迷而送醫急救，必須裝上葉克膜和呼吸器，歷經搶救才得以脫離險境。

若具有重症高風險因子，一旦確診新冠，不論症狀輕重，都應立即就醫治療，才能避免後續併發嚴重症狀危及生命。

台灣感染症醫學會王復德理事長說，新冠疫情已3年多了，病毒仍持續威脅民眾健康，就目前看來防疫這條路目前是沒有盡頭的。然而7月暑假開跑，期間出遊民眾增加，民眾接觸、感染病毒機會將大幅提高，預估接下來更可能有機會出現新一波確診高峰，因此趕在這波疫情前，學會將防疫與衛教重點放在保護高風險族群的民眾，特別規劃醫院衛教巡迴展，針對高風險族群群聚的場域，直接做面對面的衛教工作，盼提升民眾防疫知能。

王復德提醒，65歲以上長者、慢性病患、免疫力低下族群一旦感染新冠肺炎，更容易出現嚴重併發症，若民眾符合上述條件或家中有這類族群，接下來更應特別小心防疫。除了應接種至少3劑疫苗，若不幸確診，應立即至診所就醫領取口服抗病毒藥物，預防重症及死亡。

欲知最新防疫資訊或更多新冠衛教巡迴展資料請參考Fight Covid-19衛教網站
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