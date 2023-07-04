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Twitter被馬斯克玩爛？Meta藉勢推新社群軟體Instagram Threads

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/04 16:46
Ｍeta推出新軟體Threads（蘋果App Store截圖）

Ｍeta推出新軟體Threads（蘋果App Store截圖）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）由馬斯克（Elon Musk）掀起的「推特（Twitter）之亂」還不見消停，對手臉書母公司Meta抓準了此時機，將於7月6日推出新社群軟體「Threads」，掛在Instagram之下，介面卻以文字對話為主，擺明針對推特客群，要來一場搶人大戰。

根據TechCrunch，Threads今（4）日出現在蘋果裝置的App Store，由於其與Instagram介接，將IG的「整塊」追蹤粉絲與關注對象一個不漏地搬到新軟體，使用者無須重建社交圈子，便能透過Threads暢所欲言，對有意拋棄推特的用戶而言，不啻是一項誘人選擇。

目前外界還不太清楚Threads有何功能，但從簡短的軟體說明來看，似可按讚、評論、分享等，該有的功能一個不少，也能設定何種身分才能回覆貼文，如所有人、友人，或貼文提及的人。

這是馬斯克與Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）兩大科技巨頭長期爭鬥的新一回合戰場。根據BBC，上個月，二人才說好要動真格的，來一場「鐵籠格鬥」（cage match）賽，但話題炒得熱，會不會真的打擂台，還有得瞧。可以確定的是，祖克柏確實已在接受綜合格鬥訓練，還參加了巴西柔術錦標賽。

最近推特一連串「新花樣」才又惹得使用者怨聲載道，一會兒對每日可讀推文數設限，一會兒又規定廣受新聞業者等企業歡迎的TweetDeck必須驗證才能使用，旨在促使用戶申請Twitter Blue訂閱服務。

推特動作不停，會否讓用戶轉而投奔Threads的懷抱？馬斯克與祖克柏本尊還沒開打，已是煙硝味十足。
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更新時間 : 2023-07-04 22:19 GMT+08:00

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