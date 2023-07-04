專訪創辦人！台灣老字號金茂宜咖啡進駐永康街　冰滴咖啡連冰磚都用珍貴KONA咖啡

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)金茂宜咖啡永康旗艦店近日開幕，必喝品項搶先體驗！

看準疫後觀光人潮，2001年於高雄起家的茂宜咖啡升級版金茂宜（Kingmauii Coffee）以「藝術咖啡館」姿態進駐台北鬧區永康商圈，距捷運東門站步行5分鐘，店裝寬敞舒適且明亮，隱身鬧區中的寧靜夏威夷風情，2樓陽台戶外區適合天氣涼爽時和好友來杯咖啡談心。

金茂宜咖啡永康旗艦店已於近日開幕，提供早午餐、甜點、各類輕食，Pizza更是和米其林星級餐廳共同研發，店內必喝的冰滴咖啡，富含濃郁夏威夷果仁香氣，搭配一塊夏季限定的芒果波士頓派，是三五好友必訪的下午茶新點。

特別的是，鎮店之寶Kona咖啡豆十分稀有，來自夏威夷第二大島茂宜島（Maui），具有最完美外表被封為「美國國寶咖啡」，其順口甘甜的風味更是白宮國宴指定用的咖啡豆。

創辦人謝佳恩代理Kona咖啡豆超過20年，也是全亞洲唯一被美國政府授權經營，他告訴本報，約30年前去夏威夷喝到時很驚豔，之後在友人引薦並經過各種挑戰後取得台灣獨家代理權，他更特別遠赴洛杉磯拜師學習烘豆。

Kona咖啡豆珍貴之處在於美國50州裡只有夏威夷產咖啡豆，栽種於火山斜坡上，在充沛雨量、雲量和光照的環境下熟成，造就其獨特不苦澀的風味，謝佳恩直接和當地咖啡豆莊園簽約引進台灣，在高雄烘焙後送達各店家。

謝佳恩透露，先前在中國杭州也開設分店，天王嫂昆凌曾到訪，但最後不敵新冠肺炎疫情而收攤，硬是稱了好幾個月，雖然疫情改變人們生活型態，他仍秉持咖啡變成生活的理念，持續在台擴店推廣優質精品咖啡。

店內受歡迎的冰滴咖啡喝起來富含夏威夷椰子及堅果香味，冰磚更是大手筆使用Kona咖啡製成，隨盤附上蔗糖及鮮奶，一天約銷售超過30支（約271杯），建議顧客先喝原味，再依個人口味調配，經記者實地走訪觀察，幾乎是內用客人必點品項。

謝佳恩表示，冰滴咖啡一分鐘滴48滴，滴完發酵放冷藏4小時，通常茶跟咖啡放一段時間會苦澀，但Kona咖啡就算冰一個禮拜味道也不會產生變化，他也很推薦女生喝澳白（flat white），「澳洲年輕人要檢測一家咖啡館品質就會點澳白，奶泡細膩度、溫度都是口感關鍵。」