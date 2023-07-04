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累計221例！台灣猴痘創新高 再增1例女性個案 7/5起放寬疫苗接種對象

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/04 15:56
疾管署曾淑慧發言人說明猴痘防疫措施。（圖／疾管署）

疾管署曾淑慧發言人說明猴痘防疫措施。（圖／疾管署）

（台灣英文新聞／朱明珠　台北報導）疾管署今（4）日公布，國內新增23例猴痘(Mpox)確定病例，包含1例北部30多歲外籍女看護確診，已匡列高風險接觸者共6人進行相關衛教防治措施，目前接觸者均無出現相關症狀，衛生局持續進行可能感染源調查。

疾管署說明，23例確定病例中，分別為21例為本土、2例為境外移入個案(菲律賓及越南)，居住縣市為北部15例、中部5例、南部3例，年齡介於10多歲至40多歲，發病日介於6月19日至6月30日，因身體陸續出現發燒、淋巴腺腫大、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於6月27至7月3日確診。經疫調匡列相關高風險接觸者45名，已進行衛教並自我健康監測21天。

值得關注的是，國內出現第二例女性確診個案，為北部30多歲外籍看護。該名個案因6月21日身體出現水泡等症狀就醫，6月30日因症狀未緩解再度就醫，經醫師評估後採檢通報，並於7月2日研判為確定病例。

我國自去年6月23日將Mpox列為第二類法定傳染病，截至7月3日累計確診221例病例(206例本土及15例境外移入)，其中155例已康復，6例仍住院治療中、60例於居家自主健康管理中。

針對擴大猴痘疫苗接種對象方面，依據6月28日召開之衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)會議決議，將自7月5日起正式調整Mpox疫苗暴露前預防(PrEP)接種對象，放寬為「近1年有風險性行為者(例如：多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等)；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者」

累計221例！台灣猴痘創新高 再增1例女性個案 7/5起放寬疫苗接種對象

疾管署提醒，統計截至7月3日止，全國共104家合作醫療院所可提供接種服務，且其中11縣市、29家合作醫療院所有提供夜間或假日門診服務，相關資訊可至疾管署全球資訊網查詢，並可直接點選各合作院所之連結網址進行預約掛號。呼籲符合接種條件之民眾，尤其感染過性病或性接觸對象有性病風險，可藉由多元接種管道儘速完成2劑疫苗接種，以達9成保護力，保護自己也保護他人。

經統計確診個案中約9成無接種疫苗，且接種疫苗後，身體需要時間(約需14天)產生抗體，以達保護力，因此提醒在14天內或僅接種1劑的民眾仍要適當保護自己，減少暴露的風險。

疾管署提醒民眾前往流行地區或國內風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大(如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處)等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。

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疾管署

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更新時間 : 2023-07-04 22:19 GMT+08:00

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