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1人懸賞1百萬港幣 香港通緝8名海外港人國際譁然

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/04 14:56
2020年9月1日，前香港立法會議員羅冠聰在德國柏林參加示威（圖／美聯社）

2020年9月1日，前香港立法會議員羅冠聰在德國柏林參加示威（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）香港警方國家安全處昨（3）日發布拘捕令，要將8名海外港人緝拿到案，終身追捕，一人懸賞港幣100萬（新台幣398萬元）獎金，是2020年嚴苛國安法上路以來之首例。

美聯社報導，8人分別是前立法會議員羅冠聰、許智峯、郭榮鏗，前法政匯思召集人任建峰，前職工盟總幹事蒙兆達，以及民運分子劉祖迪、郭鳳儀、袁弓夷。

這些人士目前旅居美國、英國、加拿大和澳洲，涉嫌的罪名包括要求外國制裁香港官員、煽動分裂、煽動港獨台獨等。提供其下落者，可獲得100萬港幣賞金。

國家安全處總警司李桂華坦言，雖無法在外地拘捕犯嫌，但呼籲眾人儘速投案，以獲得減刑。李桂華稱懸賞獎金並非是為了散布恐慌，只是確實執法。

官媒大公報兩周前才在社論中表示，國安法適用於居住在中國或香港「境外」的人士。身為國際刑警組織（Interpol）的一員，中國有權要求他國協助將逃犯捉拿到案。

美國、英國都對此舉作出譴責。美國稱香港此等境外執法已創下危害人權的危險先例，呼籲港府撤除懸賞通告，尊重他國的主權，停止將北京國安法強加在國際場域的行徑。

被通緝的數人多已表達了抵死不從的立場。

美國港人組織「香港民主委員會」（HKDC）執行總監郭鳳儀在臉書表示，一大早就接獲各方通報，她已被「懸紅」一百萬。她痛陳「香港政府如此大肆通緝八名海外香港倡議者是如此荒謬地自信滿瀉」，無非是為了「恐嚇港人、煽動mob mentality（暴民心態）」。雖然擔憂自身安危，郭鳳儀說道，「如同各爭取自由與民主的香港人，我絕不低頭，遇難越強。」
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更新時間 : 2023-07-04 15:55 GMT+08:00

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