南台灣本土登革熱單週暴增101例 雲林現4例重症 病毒株與台南不同

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）疾管署今（4）日表示，國內上週(2023年6月27日至7月3日)新增101例登革熱本土病例，包含台南市92例、雲林縣6例及高雄市3例，其中雲林的病毒株為印尼株，跟台南的泰國株不同，代表另有傳染途徑，疫情並不是從台南擴散。

疾管署表示，上週新增的個案年齡介於未滿10歲至80多歲，其中52例女性、49例男性，發病日介於6月3日至7月2日，個案居住地為台南市仁德區47例、東區36例、安南區3例、南區及善化區各2例、北區及永康區各1例，雲林縣古坑鄉6例，高雄市仁武區2例及鳳山區1例。

台南市新增病例多與目前疫情群聚區(仁德區與東區交界)具關聯性，惟東區、安南區、北區及南區出現部分感染源待釐清個案，另高雄市新增3例病例均有台南市群聚區活動史，顯示台南市疫情持續升溫。

至於雲林縣古坑鄉群聚病例檢出登革病毒第一型，病毒基因定序結果與台南市不同，意味著當地另有傳染途徑，此外，還出現4名重症病例，為今年首次發生登革熱重症。

疾管署呼籲，目前正值登革熱流行期，氣溫炎熱且時有降雨，有利於病媒蚊孳生，而清除孳生源是預防登革熱的根本方法，任何會積水的物品都可能孳生病媒蚊，請民眾主動動手整頓家戶內外環境，避免堆置戶外的物品、儲水容器於雨後形成孳生源。

此外，年長者或有慢性病史為登革熱重症的高危險族群，戶外活動請做好防蚊措施，例如：穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分之防蚊藥劑。民眾如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等登革熱疑似症狀，請儘速就醫並告知醫師旅遊活動史。

國內今(2023)年截至7月3日累計173例本土病例，其中台南市163例、雲林縣6例及高雄市4例，全國病例數已達2017年同期以來最高；個案年齡介於未滿10歲至90多歲，其中大於60歲以上個案佔47%(81例)，高於2014至2022年60歲以上累計個案數占比(26%)，目前已累計4例重症病例住院治療中。