傳國民黨「挺郭派」醞釀全代會連署「換侯」 侯友宜: 若當選會將台灣義務役恢復為4個月

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）外傳黨內「挺郭派」醞釀全代會上連署「換侯」，國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室組織副召集人謝龍介今天（4日)表示，有聽到黨內有人在蠢蠢欲動。即便有人提案「換侯」也需要有人連署，但國民黨中央有主場優勢，可以去運作，所以他預料不會成案。

新北市長侯友宜被國民黨徵召參選總統前備受期待，但定於一尊後，卻因新北幼兒園疑餵藥案、大學演講表現遭質疑等事件影響聲勢與支持度，多份民調落於第3，讓藍營倍感焦慮。外傳黨內「挺郭派」醞釀在23日的全代會上連署換侯。

侯友宜競選辦公室組織副召集人謝龍介今天接受「POP撞新聞」專訪時表示，有聽到黨內有人在蠢蠢欲動。即便有人提案「換侯」也需要有人連署，但有主場優勢的國民黨中央，可以去運作，所以他預料不會成案。

對於鴻海創辦人郭台銘近日前往南部幫部分國民黨立委參選人站台，還說要重出江湖。謝龍介表示，這些參選人的服務處都接到很多抗議電話，國有國法、家有家規、黨有黨紀。他說，

「黨已經有提名人了，還在偷來暗去，歹看」。

由於侯友宜遭黨內質疑過去未全力輔選韓國瑜選總統，使兩人關係屢被媒體拿來做文章，對於侯、韓間是否仍有芥蒂。謝龍介表示，侯、韓原本4月17日就要見面合體，且原本都已經約好，但韓國瑜臨時有行程才取消，事前兩人也有電話溝通，也因此延到7月1日。

中央社引述謝龍介表示，韓國瑜必須考慮支持者的感受，韓國瑜還強調要慢慢來，「自然最美」，以後兩人必然還會再同台。

另外，侯友宜昨(3日) 首度提出接受合乎中華民國憲法的「九二共識」，謝龍介表示，「九二共識」在過去20年讓台灣賺到很多錢，但民進黨的台獨路線，把「九二共識」污名化為「一國兩制」，所以侯友宜過去才不說「九二共識」，再加上徵召後的黨內紛擾，所以兩岸政策才未一鎚定音。

謝龍介指出，侯友宜先前見前總統馬英九後未提「九二共識」，相信有取得馬英九的諒解，而侯友宜昨天也正式表態接受合乎中華民國憲法的「九二共識」，含義很清楚就是「一中各表」，就完全是馬英九的兩岸路線。

侯友宜3日還表示，民進黨把兩岸搞得兵凶戰危，不得不延長兵役為1年，如果他當選總統，會努力確定兩岸穩定和平，在確定兩岸穩定和平後，就將兵役恢復為4個月。

總統蔡英文於2022年底宣布義務役役期恢復為1年，從2024年開始施行。為配合役期調整，教育部日前公布服役彈性修業指引，順利的話，可3年讀完大學、當兵1年。

侯友宜3日接受「TVBS少康戰情室」專訪時表示，他反對3+1方案，這將導致大學學制混亂，且只有男性可以參與方案，女性卻不行，造成教育資源分配上的不均，也壓縮學生學習時間，完全行不通。

侯友宜指出，更重要的是，現階段民進黨把兩岸搞得兵凶戰危，才不得不延長兵役為1年，如果他當選總統，會努力確定兩岸穩定和平，在確定兩岸穩定和平後，就將兵役恢復為4個月；兩岸是重中之重，兩岸穩定才是決定兵役的問題，這是他的態度。

另外，侯友宜說，國家通訊傳播委員會（NCC）這幾年一下把「中天」關台，一下讓「鏡電視」開台，過程紛紛擾擾爭議很多，讓全民完全不信任NCC。

他表示，既然一個公正的單位已經不受大家信任，就是撤掉、打掉重練，再重新開始。NCC是重要的審查單位，如今卻被搞得烏煙瘴氣，不打掉重練，如何贏得民眾信任。

侯友宜也指出，這幾年看到很多如光電弊案、疫苗採購案、黑金問題等案件，覺得民進黨執政近8年的弊端不只這些，應該好好運用專業，把弊端清理出來；為了解決這些問題，他當選總統後，會建立一個新的特偵組，好好把弊案查清楚，對全民有交代。

侯友宜表示，他是辦案出身，會用專業思考方向，讓新的特偵組把事情做好，他一定有決心跟魄力，把這些案件查清楚。

對於撤掉NCC，中央社引述NCC表示，尊重侯友宜的言論自由，NCC委員會對於中天新聞案、鏡電視案或其他社會關心重大案件，均有發布新聞稿並公告於官方網站上，向民眾說明決議情形及理由。

此外國民黨總統參選人侯友宜1日與前高雄市長韓國瑜同台時，因移動韓國瑜座椅靠向自己而引發關注。侯友宜2日回應說，太會想像了，韓國瑜跟他是很熟識的朋友；國民黨主席朱立倫指出，有些人惡意見縫插針，完全大可不必。

侯友宜對媒體解釋說，大家都太會想像、太科幻了，韓國瑜跟他都是很熟識的朋友；因為1日黃復興黨部活動是圓形桌子，座位都是背對講台，椅子都會有挪動，這是很正常現象。

前台北市長郝龍斌認為，侯韓7月1日同台效果還可以，侯友宜對韓國瑜表達歉意，而韓國瑜也強調要集中選票，捍衛中華民國，這是一個融冰跟好的開始；郝龍斌指出，「要參選的人最小」，對任何一個要團結的關鍵因素，侯友宜都要積極拜訪全力爭取。

外傳鴻海創辦人郭台銘陣營操盤手、前立委林炳坤致電前國民黨秘書長李乾龍，要侯友宜退選。朱立倫反問說，「林炳坤是郭營的操盤手嗎？」他表示，前幾天才在高雄跟林炳坤聊了很多，林炳坤跟侯友宜也是老朋友，他是第一次聽到勸退的消息。

對於「換侯」，郝龍斌指出，侯友宜是國民黨推出的總統參選人、唯一支持侯友宜，這是不爭事實；他認為換侯是不可能的，希望大家團結起來，協助侯友宜爭取勝選。

傳國民黨「挺郭派」醞釀全代會連署「換侯」 侯友宜: 若當選會將台灣義務役恢復為4個月