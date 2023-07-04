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台北凱撒王朝餐廳 推滿額贈主廚精緻私房菜

仲夏七月重磅主打『蒜蒸鱸魚磚』美饌

By 台灣英文新聞
2023/07/04 13:58
台北凱撒大飯店-3樓王朝餐廳

台北凱撒大飯店-3樓王朝餐廳

炎炎夏日清爽料理正逢時節，台北凱撒大飯店王朝餐廳仲夏時分推出主廚私房菜料理滿額贈優惠活動，7月1日至7月31日不分平假日午、晚餐期間，每桌單點消費金額滿1,700元(含)以上，即贈送主廚私房菜「蒜蒸鱸魚磚」一份，清爽不膩口的海鮮手工料理美饌。王裕賢主廚陸續推出精湛手藝的手工私房菜，蘊涵主廚多年功力的時間淬煉，精緻細膩的中菜美饌，隱藏版的明星菜色，滿足饕客們夏季味蕾。

王朝餐廳以主廚精緻的私房手工料理聞名，提供多樣道地的港式名品，七月份新推出的主廚私房菜滿額贈優惠活動，午、晚餐期間每桌單點消費金額滿1,700元(含)以上，即贈送主廚私房料理「蒜蒸鱸魚磚」一份，價格為480元。選用屏東金目鱸魚肉質細膩，蘊含豐富的蛋白質，以清蒸的烹調方式料理，品嚐得到鱸魚的甘甜味及鮮味，底部襯上白玉豆腐，鋪上蒜頭以及蔥薑絲，再淋上自製的魚高湯醬油提味，讓整道佳餚更具畫龍點睛的亮點，鱸魚的風味更添加層次韻味，清爽不膩口，喜愛甘甜鮮味海鮮料理的饕客不可錯過。

夏季主廚私房菜滿額贈優惠活動，贈送海鮮料理澎派上桌，品嚐得到主廚精緻的私房手工料理，王朝餐廳以風味獨具的新中華美饌聞名，多層次的手工料理手法，以經驗豐富的手藝料理製作，並融入主廚的創意手工作法，經典細膩口感，獨特的絕佳風味，在王朝餐廳樸實典雅且充滿中式皇家情懷的氛圍下用餐，享受主廚精緻私房菜的美味饗宴，倍感低調尊榮的禮遇。王朝餐廳位於台北火車站交通便利的樞紐地段，不需大費周章舟車勞頓即可輕鬆享受到主廚私房手工美饌，值得細細品味。

更新時間 : 2023-07-04 15:55 GMT+08:00

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