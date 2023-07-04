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「梁山泊壹零捌」以文創軟實力讓世界看見台灣之美 東門店「梁山泊永康捌巷」即日起開幕

By 台灣英文新聞
2023/07/04 13:51
「梁山泊壹零捌」和「梁山泊永康捌巷」陳列的商品以台灣文創設計為主軸。

「梁山泊壹零捌」和「梁山泊永康捌巷」陳列的商品以台灣文創設計為主軸。

不畏疫情於大稻埕百年老屋開業的台灣文創銷售平台「梁山泊壹零捌」，歷經兩年辛苦經營，終於隨著解禁逐漸開放，迎來了第二家店 「梁山泊永康捌巷」。 即日起至「梁山泊永康捌巷」消費滿200元即贈送小豬撲滿一個，限量1000個，送完為止。

「梁山泊壹零捌」和「梁山泊永康捌巷」陳列的商品以台灣文創設計為主軸，多是走訪各地市集嚴選出的優良設計、製造、具有100%在地風格的產品。 「梁山泊壹零捌」 創立的宗旨就是提倡在地創意精神與鼓勵台灣設計，期盼「梁山泊」這個平台，能夠像梁山泊聚集了108條好漢一樣，匯集台灣創意設計的各路好漢，提供他們穩定進貨不打價格戰的銷售通路，以共創共好為台灣禮品市場帶來全新風貌。

「梁山泊壹零捌」創始店，坐落於百年歷史老城區大稻埕迪化街一段108號，這條從前稱為永樂町的迪化街，百年前就是台北重要的商業活動中心，集合了南北貨、茶葉、中藥材及布匹等各種商店。當時不少店面的建築外觀擁有鐫刻家徽式浮雕裝飾或富麗堂皇的仿巴洛克建築，極具保存價值； 「梁山泊壹零捌」因此特別保留原始的房屋木質梁柱結構，只作支撐及防白蟻的補強，希望提供來店民眾真實體驗，感受百年老屋的迷人風情。

「梁山泊壹零捌」和「梁山泊永康捌巷」，期盼能讓全世界看見台灣的設計之美。臺灣的設計力已達世界級水準，憑藉優質文創軟實力，將豐富的創意能量和設計之美融合在日常生活之中，讓更多人可以從這些台灣文創設計商品，重新認識台灣文化，進而愛上台灣這塊土地。

「梁山泊壹零捌」以文創軟實力讓世界看見台灣之美 東門店「梁山泊永康捌巷」即日起開幕即日起至「梁山泊永康捌巷」消費滿200元即贈送小豬撲滿一個，限量1000個，送完為止。

梁山泊壹零捌 創始店

地址：台北市迪化街1段108號1樓

電話：02-2556-1415

梁山泊永康捌巷

地址：台北市永康街8巷3號左側

電話：02-3393-7226

更新時間 : 2023-07-04 15:55 GMT+08:00

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