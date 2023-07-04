（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）鴻海今天(4日) 除息交易，早盤股價勁揚，最高來到112.5元，上漲3元，漲幅2.74%，填息率約56.6%。

鴻海去年度盈餘每股配發5.3元現金股利，總金額734.74億元，將於28日發放，創辦人郭台銘持股約17.42億股，粗估將有92.32億元股息入袋。

郭台銘昨(3日) 到高雄替國民黨立委參選人李眉蓁、陳美雅等人加油打氣。被問到總統選舉議題，郭台銘均笑而不答，沒有回應。李眉蓁說，有當面表達集中力量、下架民進黨的重要性。

昨(3) 日郭台銘稍早前往國民黨台南市議員王家貞服務處，為投入台南市第5選區立委選舉的王家貞加油，他發表演說時表示，這是再次回到江湖第1站，希望大家支持他改變台灣。

中央社報導，郭台銘昨上午抵達位於東區的王家貞服務處時，受到支持者熱烈歡迎，有前往採訪的媒體多次大聲詢問，對有國民黨中常委建議「換侯」看法時，郭台銘沒有回應，持續與現場支持者握手、打招呼互動，隨後與王家貞一起對民眾發表演說。

王家貞表示，7月第1個上班日迎來她一直視為國民黨自家人的貴客郭台銘，讓她特別開心，此次代表國民黨參選台南第5選區（安平區、中西區、南區、東區16里）立委，郭台銘的造訪對身處艱困選區的她來說，無異是寒冬送暖、雪中送炭。

郭台銘表示，再次回到江湖的第1站，選擇來到台南、選擇王家貞，除了4月到台南跑行程時，王家貞陪了一整天，當時曾答應再到台南為王家貞站台，在今天履約，另外，也是被王家貞的「俠女」精神感動，如果王家貞能進入立法院，一定會繼續以俠女精神為百姓爭取福利。

郭台銘3日也與台南產業界老朋友見面，談了約半個小時，發現產業界缺工、缺電、缺水、缺訂單、缺技術及政府牽引的困境仍然存在，尤其國家人口每年減少，台灣2050年人口將很難維持在2000萬，缺工狀況只會一直惡劣，而針對缺電，他發表核能政策，有很多人討論及跟隨。

郭台銘表示，台灣現在瀰漫一股希望改變的氣氛，走到各地都能聞到這個味道，他希望以自己經驗，盡全力及一切可能讓台灣改變，改變才能帶給台灣希望，希望大家支持他改變台灣。

郭台銘在演說結束後與現場支持者一一合影，接著就搭車離開，沒有進一步回答媒體提問。

【重回江湖】郭台銘赴台南高雄為國民黨立委加油: 希望大家支持他改變台灣