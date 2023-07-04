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【接單不穩】台灣製造業無薪假9693人創新高　普利司通證實近700人減班休假

勞動部3日公布最新減班休息（無薪假）統計，製造業實施人數9693人，續創2020年9月底1萬671人以來的新高。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/04 10:08
示意圖取自Bridgestone 普利司通-台灣 官方臉書

示意圖取自Bridgestone 普利司通-台灣 官方臉書

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）勞動部今天(3日) 公布最新減班休息（無薪假）統計，製造業實施人數9693人，續創2020年9月底1萬671人以來的新高；經了解，多為個別業者接單不穩導致，已轉請經濟部了解產業問題。

勞動部公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計2078家，實施人數1萬7961人；與6月26日公布實施家數2045家，實施人數1萬6762人相比，這次家數增加33家，人數增加1199人。

其中，製造業增加20家、人數增1116人，實施總人數達9693人，續創2020年9月底1萬671人以來的新高。

中央社引述勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉說，這次製造業中，主要有2家業者人數增加較為顯著，1家為金屬機電工業，以製造自行車零件為主，增加約90人；另1家為化學工業，以輪胎製造為主，是這次首次實施減班休息，人數達696人。

自由時報3日報導，台灣普利司通輪胎證實，新竹廠因供需調整，減班休假，人數將近700人

王金蓉解釋，輪胎製造業者申請1個月增休10天，但為「減薪」休息，仍有給勞工部分薪資；由於此單位有延遲通報的情況，因此仍請地方主管機關了解，是否有經勞資協議後實施，並介入輔導。

至於近期製造業實施人數逐步攀升的情況，王金蓉表示，以自行車製造業者為例，雖然這次有1家人數較顯著，但也有其他業者停止實施，主要視個別廠商接單的情況而定；相關資料會轉經濟部，了解產業是否需要協助。

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更新時間 : 2023-07-04 15:55 GMT+08:00

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