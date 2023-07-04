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美國修正旅遊警示 赴中國恐遭任意拘留、限制出境

被逮捕後可能無法取得領事單位協助，也無法得悉究竟犯了何罪。

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/04 09:41
中國國旗、香港區旗飄揚（圖／美聯社）

中國國旗、香港區旗飄揚（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）美國國務院6月30日修訂了旅遊警示，警告美國公民，前往中國務必三思，否則恐面臨任意執法、不當拘留、禁止出境的風險。

自由亞洲電台美聯社報導，國務院刪去了原先對國人赴中的警語，不再以COVID-19為由，但卻要當心在缺乏公正、透明的法理程序下，被中共當局任意拘留、禁止離境的可能性。

根據國務院，在中國旅遊、居住的美國公民，被逮捕後可能無法取得領事單位協助，也無法得悉究竟犯了何罪。

警示指出，商業人士、記者、學者、中國公民的親屬、前外國政府員工，近來都曾因國家安全理由被拘捕訊問，而出境禁令也被當作脅迫配合的工具。一旦被施加禁令，將無正常管道可申訴，連孩童都不能離開中國。

警示亦稱，中國當局似有廣泛裁量權，可將文件、資料、統計結果或材料列為國家機密。就連參加示威活動、發送批判中國政策的訊息，或僅是單純對「敏感」議題進行研究，都可能被以間諜入罪。

此一警示的發布時間來得敏感。中國爭議性的《對外關係法》甫於7月1日生效，該法對所謂「危害中華人民共和國主權、安全、發展利益的行為」，有權採取相應反制措施。外界批此法擴大了間諜活動的定義，恐用來對付外國商人、記者等觸怒當局的人士。

今年5月，中國才將持有美國護照的78歲香港居民梁成運（John Shing-Wan Leung）依間諜罪判處終身監禁，卻未說明違法情事。

自由亞洲電台引述非政府組織保護衛士（Safeguard Defenders）的一份報告指出，自習近平2012年掌權以來，中國就濫用出境管制，鎖定人權分子、商人、外國記者及少數族群，理由不外乎國安、刑事、民事罪名等等，受管制者直到計劃離開，才發現已被限制出境。
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更新時間 : 2023-07-04 15:55 GMT+08:00

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