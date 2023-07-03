日本九州降破紀錄大雨　多處土石、橋梁坍塌　熊本縣45萬居民接獲疏散指示【影】

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）日本九州等地1日降下破紀錄大雨，大雨持續至今（3）日造成1死2失聯，熊本縣向45萬名居民發出疏散指示，多處地方傳災情。

中央社引述富士新聞網報導，山口縣一名男子被發現在落水車輛中，救出時已死亡，另外有7車因淹水受困，其中一名車主失聯；JR美禰線的鐵軌與橋梁也因水位暴漲崩塌；大分縣一棟民宅遭土石流沖毀，民宅內70歲居民下落不明。

朝日新聞報導，熊本及阿蘇地區今晨出現「線狀降水帶」（線狀對流，積雨雲呈線狀排列，可綿延50至300公里遠），上午9點45分左右，熊本縣因可能出現河川氾濫，對約45萬名居民發出疏散指示；福岡縣截至上午10點對超過3,000名居民發出疏散指示；佐賀縣超過16,000名。

熊本縣山都町金內御船川河水暴漲，造成國道445號的金內橋崩塌，橋墩遭河水沖走。

公視報導，日本氣象廳預測，明（4）日九州地區中午仍有機率出現特大雷雨，帶來200至250毫米降雨量，已對熊本、福岡、大分、宮崎、佐賀、山口等地發布土石災害警報。

截至今日下午3點，累積最多降雨量地區為熊本縣山都町343毫米，第二為南阿蘇村301.5毫米，第三為宮崎縣高千穗町283.5毫米。