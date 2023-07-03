YouTube刪除大外宣頻道　北韓仍持續透過其他管道進行宣傳

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）YouTube日前封鎖北韓宣傳體制的頻道，但北韓仍不放棄，持續利用其他頻道及社群媒體進行大外宣。

美國之音（VOA）27日報導，YouTube日前宣布封鎖北韓用以外宣體制的頻道。YouTube及Google表示，公司將盡力遵守美國制裁及貿易相關法律規定，經有相關部門討論後，決定封鎖宣傳、美化北韓體制的用戶帳號，但未說明封鎖帳號的具體標準。

YouTube也強調，日後若仍有美化、宣傳北韓獨裁體制的帳戶，也將一律封鎖。

在此之前，南韓政府已率先在國內封鎖這些頻道，因當局擔心，北韓利用年輕女性及小孩，以較輕鬆的方式向外界介紹北韓日常生活的方式，可能會讓一些人相信影片中的內容為北韓整體人民的真實生活。

東亞日報報導，雖然YouTube關閉了被視為用來大外宣的用戶頻道，但北韓仍持續透過其他頻道及社群媒體上傳貼文及影片。

YouTube頻道PeterNews在10天前就上傳了一段宣傳大同江啤酒的影片，該名男子在影片中，用流利的英文介紹著大同江啤酒的口味及製作方法。

另外，遭YouTube刪除頻道的北韓YouTuber 「Yumi」，也持續活躍於推特，幾乎每一至兩天就會上傳一篇新的貼文；而另一名小小YouTuber「松雅」的頻道遭刪除後，YouTube上也再次出現了相似的帳號。