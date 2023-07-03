淡水區漁會「2023淡水漁樂季~左岸風情」活動報名起跑

炎炎夏日旅遊正夯，新北市漁業處及淡水區漁會推出高 CP值「淡水漁業體驗旅遊行程」， 涵蓋淡水河兩岸漁業與美景豐富的一日遊，每人只要980元，開放 4梯次(7/22、7/23、8/12、8/13)， 由八里左岸一路玩到右岸漁人碼頭，名額有限， 快來報名體驗八里淨灘、下罟子漁港巡禮、耙文蛤、漁業彩繪DIY 、品嚐在地海味特色料理及搭乘娛樂漁船在藍色公路上乘風破浪賞景 !

本次活動皆在淡水漁人碼頭集合啟程， 首先將探訪隱身在臺北港內的港中漁港—下罟子漁港， 這裡是八里左岸最美麗的漁港，一整排大眼舢舨倚岸停泊， 形成一幅幽靜的畫面，而港中有著「舢舨」圖騰的漁具倉庫， 是今年才剛全新啟用的新景點，與港內停泊的舢舨船互相呼應， 成為下罟子漁港的新風貌，其上方還有提供遊客賞夕陽、 觀海景的景觀平台，是左岸熱門的拍照打卡新景點。 接下來安排遊客淨灘身體力行愛海洋， 並在左岸沙洲讓遊客動手體驗耙文蛤的樂趣， 感受百年漁業文化的智慧；巡禮八里左岸後回到右岸淡水， 安排魚藏餐廳風味饗宴品嚐在地海鮮及體驗創意漁業手作DIY做出 獨一無二的彩繪作品，接著前往漁船上架場， 由專業人員解說上架過程，並讓遊客體驗幫漁船洗澎澎， 最後從漁人碼頭搭船飽覽淡水美麗的山河風光， 載著滿滿的漁業體驗，結束充滿知性的旅程。

淡水區漁會總幹事吳永寬表示，歡迎大家來擁抱自然、珍愛海洋、 體驗淡水漁業，踴躍報名「2023淡水漁樂季~左岸風情」活動， 行程有獨特的漁業文化體驗、安心的漁港風味餐、漁業彩繪DIY、 淡水乘船河上賞景，非常適合大小朋友一同參加， 歡迎上淡水區漁會粉絲專頁報名參加， 相關活動資訊請洽詢淡水區漁會(02-28055000# 109)。

新北市漁業處長張麗珍表示，推動「嗨漁港」計畫， 依照漁港特性進行不同的轉型、改進及精進， 歡迎大家趁著夏日暑假，暫時脫離平日忙碌的生活， 全家大小一起來淡水、八里體驗漁樂， 親近左岸最美麗的下罟子漁港。

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供