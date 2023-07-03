國手伴您Fun一夏　台灣土銀「青少年羽球夏令營」登場

暑假來臨，為培養青少年學子運動習慣，土地銀行自3日至14日止，於員工訓練所羽球館舉辦一年一度的「國手伴您Fun一夏 青少年羽球夏令營」，除一般家庭學童報名參加外，土地銀行也邀請「新北市家扶中心新店服務處」學童共襄盛舉，不僅活動免費外，結訓成績優良學員還能獲得精美獎品。

土地銀行指出，每年土銀羽球夏令營深受各界好評，除活動免費外，豪華教練團也是一大亮點，這次由土銀現役甲組羽球隊員親自指導羽球基本常識、揮拍動作及體適能教學，運用輕鬆互動及寓教於樂方式推展羽球運動，讓學子們留下「Fun一夏」的暑假。

土地銀行每年斥資數千萬元補助羽球隊預算，除本身擁有自有球隊外，並與7所國中、高中及大學學校簽訂建教合作關係，為羽球界培育優秀選手。同時，土地銀行致力成為運動員的堅實後盾，提供退役球員完善職涯制度，進而提升臺灣運動產業環境，讓現役球員專心投入訓練與賽事。

在嚴謹的團隊紀律、扎實穩健的養成機制下，土地銀行羽球隊一直是國家培育優秀選手重要之搖籃，隊員們近年成績表現亮眼，今年至今已在國內外賽場上奪得9次冠軍、11次亞軍及13次季軍的殊榮，在「2020東京奧運」上「麟洋配」王齊麟及李洋2人代表國家，更一舉為我國勇奪奧運史上羽球項目第一面金牌，這都是土地銀行羽球隊成軍40餘年，一步一腳印所得到的成果。

除培養本土運動人才外，土地銀行每年皆定期舉辦羽球夏令營與公益教學，協助學生與弱勢族群獲得更多體育受教權，去（2022）年2月與「罕見疾病基金會」共同主辦「羽球我來了，愛土地挺罕病」羽球體驗營公益活動；今年4月在臺中市立特殊教育學校辦理「土銀有愛，關懷及陪伴羽球體驗營」公益活動。在長年耕耘下，土地銀行連續14年榮獲教育部頒發體育推手獎「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」及「推展類金質獎」等三大獎項，展現深耕ESG（環境、社會、公司治理）的社會參與成果。

