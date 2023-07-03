新北獲2023食育力五星城市　六都唯一

食力傳媒於112年6月1日公布22縣市2023食 育力城市大調查結果，新北市獲選為五星城市，是6都唯一摘下五星 的城市，顯見新北市積極推展食育力及食農教育，成效卓著。

《食農教育法》自110年5月6日通過草案，111年4月19日 三讀通過，再到112年4月18日《食農教育法》已立法一週年。 食力傳媒自110年6月起逐年進行22縣市食育力總體檢，以「 農業與環境、教育與文化、健康與營養、食安與衛生」4大構面訂定 客觀指標進行考評，檢視各縣市於《食農教育法》 通過前後之推動情形，且每年皆會新增相關指標讓客觀數據更完善， 以期豐富評比基礎，使食育力調查結果更全面。

侯友宜市長表示，新北市勇奪2023食育力城市全國第5名，為6 都唯一獲獎城市，足見推動食育及食農教育相關政策成果豐碩。 新北市穩扎穩打從基礎做起， 各級單位積極推廣相關活動及跨局處整合，厚植市民均衡飲食觀念、 培養惜食好習慣，提升市民食育力。 今年能以優異成績摘得五星城市頭銜，實至名歸。

綜觀本次食育力城市大調查結果，新北市在「教育與文化」與「 健康與營養」面向皆獲第4名，表現亮眼。教育與文化方面， 新北市持續透過新建自立廚房政策及配合中央偏鄉學校廚房計畫爭取 校園營養師員額增置，同時鼓勵學校參與農糧署食米學園計畫， 培養學童對稻米基礎認識及以米為主食之營養均衡概念； 健康與營養方面，新北市健康促進績優學校獲獎數最多(共6校)， 國中小學童過瘦比、國中小學童過重及肥胖比等指標， 平均表現優良，藉由持續推廣健康促進相關政策， 使學童得以維持良好健康狀態。

教育局表示，新北市食育教育以永平國小及長安國小為中心學校， 目前國小有24校設立共25間食育教室，其中永平國小首創設置2 間食育教室。除建置食育教室外， 亦補助學校推動食育志工培訓課程計畫，提供完備教學人力及資源。

另外，為擴大推廣食育教育，新北市將於112年7月5日至7月7 日辦理食育知能育樂營，透過知識性及實作課程， 使食育教育觸及更多學童，涵養健康飲食觀念，打造新北好食光。 此外，學校配合新北惜食分享網推動空盤運動-廚餘減量計畫、 惜食分享、廚餘循環再利用等方式，達到廚餘減量之效果， 並持續推動惜食政策，使孩童養成珍惜食物之習慣。

邱敬斌秘書長(右)代表領獎。(照片來源：邱敬斌秘書長(右)代表領獎提供)