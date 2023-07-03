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集保結算所主辦投資人服務研討會　聚焦創新及數位服務

By 台灣英文新聞
2023/07/03 17:46
集保結算所主辦投資人服務研討會　聚焦創新及數位服務。(照片來源：集保提供)

集保結算所主辦投資人服務研討會　聚焦創新及數位服務。(照片來源：集保提供)

集保結算所日前於印尼舉行的第23屆亞太地區集保組織中階幹部研討會(ACG Cross Training Seminar)中，以ACG投資人服務工作小組(Investor Services Task Force)召集人身分主辦「投資人服務之數位創新」研討會，計20家ACG會員機構逾100位代表參加及經驗交流，會議成果豐碩。

全球疫情對投資人服務帶來深遠影響，快速變遷成為全球金融業之新常態，各機構皆致力於數位轉型及業務創新，進而提供投資人更多元及安全有效率的服務。本次投資人服務研討會，集保結算所邀請韓國、印度、泰國、巴基斯坦、伊朗、印尼等多國集保機構，與集保結算所共8位講者進行與談，共同探討在後疫情時代，各國集保機構運用創新思維整合數位科技，擘劃產業未來發展及優化投資人服務。

集保結算所除主持本次投資人服務研討會外，並就集保e手掌握資產整合服務、ESG服務及運用AI技術之監理科技(Suptech)等業務進行簡報，並分享實際經驗，獲得各國代表熱烈回響。此外，研討會上各國集保機構亦就近期各自推出的投資人創新服務，如投資人入口網站、財務能力電子證明及群眾募資服務等議題，進行分享與互動研討，深化多邊交流與實務合作。

集保結算所為ACG執行委員會成員，積極參與各項活動，並推動ACG成為所有會員機構的共榮發展平台，未來將持續促進亞太地區資本市場交流，強化會員互動合作，藉此提升我國市場國際能見度，進而展現數位創新、韌性永續、科技資安的臺灣金融生態系。

更新時間 : 2023-07-03 19:56 GMT+08:00

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