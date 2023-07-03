發揚土地公保境佑民精神　樹林區樹德宮捐贈復康巴士

樹林區樹德宮集合信眾的力量， 於3日上午捐贈1輛復康巴士給新北市政府， 由主委王吉二代表捐贈， 市府秘書長邱敬斌代表侯友宜市長前往受贈，並回贈感謝牌。 樹林區鄰近的宮廟主委、民代等也都到場共襄盛舉。

樹德宮主委王吉二表示，該宮創建距今有兩百多年歷史， 主祀福德正神，是樹林區最古老的一尊「土地公」， 也是樹林地區重要的信仰中心，歷經多次整建及信眾支持， 才有今日規模。 王吉二說，樹德宮平時積極投入社會公益活動， 提供弱勢家庭兒童及少年獎助學金、各項急難救助及寒冬送暖等， 重大節慶也會捐贈物資給弱勢族群。秉持福德正神愛鄉愛土的精神， 經管理委員會決議捐贈復康巴士，並獲得信眾熱烈響應。 希望藉由福德正神的守護，讓每位搭乘者都能病痛消除， 也讓行動不便的民眾多一輛搭乘使用。

邱敬斌表示，樹德宮長期為新北市無私奉獻、響應社會公益， 如同仙界「里長伯」福德正神的大愛， 集結地方力量照顧更多有需要的市民。 新北市目前實際投入營運的復康巴士有549輛， 每年服務超過60多萬人次，幫助身障朋友及失能長輩就學、就業、 就醫、就養。

交通局副局長林麗珠、社會局主任秘書黃逢明、樹林區長洪崇璉、 市議員洪佳君、葉元之和立委蘇巧慧等人，亦參加捐車儀式。