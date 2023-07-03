「攜手同行 邁向未來」　台灣證交所發布全新企業識別系統

證交所於今（3）日舉行「『攜手同行 邁向未來』臺灣證券交易所全新企業識別發表會」，邀請金管會黃天牧主委、證期局張振山局長、證券、投信投顧及期貨三大公會與證券周邊單位貴賓蒞臨觀禮。

金管會黃主委表示，證交所啟用全新企業識別系統，象徵金管會、周邊單位及資本市場參與者攜手同行，合作邁向未來，迎向新的契機，共同為資本市場努力，今日證交所亦配合推出ESG資訊中心，積極營造資本市場ESG生態體系；其次，證交所藉由新產業分類，使具特色的公司發揮群聚效應，並編製新指數以提供投資人參與創新產業投資的新選項；再者，證交所擴大海外招商引資，並透過新建置之Investment InfoHub，提供投資人一站資訊服務，深化與國際機構投資人互動，拓展臺灣資本市場能量。主委指出企業識別的更新代表三個層次，理念識別、行為識別，最後視覺層級為前二層級改變下所呈現表徵，透過三個層次形塑組織經營理念與企業文化，共同服務資本市場內、外部利害關係人，為資本市場榮景而努力。

證交所林修銘董事長表示，臺灣證券交易所成立逾一甲子，過去在2008年曾針對CIS進行小幅度的修改，今日推出全新的企業識別系統（CIS），以嶄新的面貌與世人見面，連同證交所資訊展示中心的設備與設計也煥然一新，象徵臺灣資本市場向前邁開嶄新的一步。

林董事長強調，企業識別系統改版，不僅是新圖形或新標語，也意謂證交所新企業理念的重塑與再出發。在研議CIS的過程中歷經長時間的思索，以賦予CIS全新的三大意涵。

一、首先是「承先啟後的傳承」，過去60幾年來，證交所扮演資本市場領頭羊的角色，與產業發展息息相關，證交所同仁與周邊單位的夥伴們一步一腳印，為資本市場擦亮招牌；主管機關歷經證管會到現在的金管會證期局，一路走來的支持與指導，也為資本市場的蓬勃發展奠定穩健的基石。證交所對於曾經陪伴與支持走過60幾年來的優秀的長官與同仁致上最高謝意。

二、其次是「反思」，過去一年國際情勢丕變，無論是新冠疫情、高通膨、國際升息以及科技的日新月異，皆使得產業與資本市場的發展出現劇烈變化，證交所內部新舊世代持續接棒前進，且積極反思如何重新定位與出發，開創資本市場的新未來。

三、第三是「凝聚共識」，證交所審視國內外情勢，藉由同仁的共同討論凝聚共識，塑造了全新的企業識別系統。新的CIS對內象徵著同仁的凝聚共識力，對外更代表證交所對資本市場的Commitment與Statement。

在證交所的新標誌中，保留了原有的鑽石外型，代表同仁們更大的凝聚力以及更堅定的意志力，有著這樣企業文化精神的傳承，證交所將以鑽石般堅強的意志力、行動力與執行力，凝聚共識，堅定前行。其次，新的Logo中也沿用了過去的上下連結、環環相扣的設計理念，並且，在視覺呈現上蛻變為更加科技化、現代化的設計，象徵證交所面對科技革新與政經環境的挑戰，願意抱持開放的心態進行重新調整。

「Partners」意謂著「無距離」，證交所希望與國內外夥伴們共同合作。在眾多資本市場利害關係人中，證交所與櫃買中心打造臺灣多層次證券市場；與期貨交易所共同發展提供多元化商品；與集保結算所協力維運安全具效率的前後台服務；與投保中心間共同致力為投資人的權益伸張；與證基會間不僅培育專業人才，更建置過去的公司治理評鑑，以及未來的ESG評鑑機制。也有賴於三大公會與中介機構的協助，得以發展健全的臺灣資本市場。而「Today Tomorrow and Beyond」代表著證交所從過去與夥伴合作的經驗中，盤點明天應該要做的事情，對於未來，將繼續與夥伴們一起擘劃努力。

對於未來的發展，證交所重視新經濟的發展。過去資本市場對產業的貢獻，創造了臺灣的經濟奇蹟，外資持股市值最高達到46%，並長時間維持在4成左右，傲視亞洲，甚至大幅超過日本、韓國等亞洲鄰近國家。新經濟的崛起是臺灣資本市場每位參與的夥伴們要重視的，也是一項挑戰。因此，證交所推出上市公司產業重分類，積極開拓創新板並結合主板，以因應新經濟的崛起，期盼能為臺灣資本市場「加把勁、推把力」。

證交所在ESG表現方面，深獲國際肯定。證交所除了推出ESG生態系，證交所也於今日推出ESG InfoHub，接著即將推出碳權交易所，以共同為2050淨零碳排而貢獻心力。

未來希望臺灣能與國際充分結合，臺灣的產業與臺灣資本市場一起走出臺灣，迎向國際，也期盼國際資金在大家努力下，進來臺灣投資，我們的未來需要大家「攜手同行 邁向未來」。證交所新CIS的推出，在內涵及表徵都代表著證交所願意無距離的與夥伴們共同迎向挑戰，攜手邁向未來。證交所全體員工將更努力一起打拼。感謝主管機關的領導與夥伴的支持，也期許媒體朋友能給予臺灣資本市場更多的掌聲、更多推廣。

註：證交所國際開拓行動更多詳細資訊，請參閱下面連結：https://www.twse.com.tw/zh/trailblaze/index.html