美福夏季旅展嘉年華 餐宿優惠36折起

今年夏季的旅遊盛事「台北國際夏季旅展」，將自7月14日至17日於世貿一館登場，台北美福大飯店提前於7月3日至31日推出線上旅展，商品有熱銷的彩匯平日自助下午茶餐券，旅展價每人840元起(約69折)。還有一券在手，可品嘗港、台、日、義四大餐廳的「超值美食通用券」，每張3,000元起(約57折)，優惠價享用米其林一星的台菜美味。餐券之外亦推出超值住宿券，入住台北唯一的卓越五星飯店，行政客房住宿券最低36折，每人2,222元起。另針對企業洽商及贈禮需求，推出「全館商品套券」，展場購券另享消費滿額禮，更多資訊請洽02-7722-3399。

【彩匯自助餐廳 展期優惠69折起】

彩匯自助餐廳擁有各式異國美食，是台北高人氣的自助餐廳。餐台上有鮮嫩多汁的爐烤牛肉、椒麻牛三寶、麻辣小龍蝦、日本和牛清湯及松葉蟹腳湯等，時令海鮮區備有船凍小捲、九孔鮑、鮮美蝦蟹等水產，還有印度師傅現做的坦都烤餅及各式烤肉，以及酸香帶辣的帕能咖哩等泰式菜色。日本料理區提供有炙燒霜降牛、鮪魚握壽司等料理，餐後還可品嘗人氣最高的甜品區，午、晚餐期另提供有啤酒暢飲，歡聚享受美味時刻。

此次夏季旅展因應用餐人數的多寡，彩匯推出各餐期的超值餐券。首推高人氣的「平日下午茶餐四人同行券」，每張3,360元，每人只要840元(原價1,100元+10%)。午、晚餐期則推出「雙人券」及適合揪團的「單人套券」，最低78折起的優惠價，假日亦可加價使用。

【美食通用券 網羅台港日義美饌】

一券在手，暢遊美福飯店內四間主題餐廳，「超值美食通用券」每張3,180元，可品嚐到最高價值5,236元的頂級美味，折扣優惠約57折。一次購買5張「超值美食通用券」，優惠價每張3,000元，四間餐廳共八項美食任選品嚐。

《潮粵坊》港潮餐廳推出國人最喜愛的招牌菜色「明爐香烤櫻桃鴨三吃」，以及可任選避風塘或紅咖哩烹調手法的「肉肉龍蝦餐」。連續二年榮獲米其林一星的《米香》台菜餐廳推出「經典台味米其林三饗」及「精選三人合菜」，可品嘗米香的招牌菜黑棗蜜汁豚肋排、魷魚螺肉蒜及紅刺蔥牛小排等星級美饌。喜愛日本料理的消費者，絕不能錯過擁有鐵板、炭火、桌席及鍋物等多樣主題區的《晴山》日本料理，由日籍料理長湯本誠結合季節特色推出主廚特選雙人套餐或日式火鍋雙人套餐，品嘗日本職人帶來的精緻料理。想品嘗西式美味，由義籍主廚Massimo坐鎮的《GMT義大利餐廳》推出義式海陸雙人套餐及週末都會舒活雙人早午餐，品味來自佛羅倫斯主廚精心烹調的義式美饌。

【奢華旅宿盡在大直 享宿36折起】

預定完美假期，選擇一趟輕旅行好好寵愛自己。美福「行政客房一泊一食雙人券」，優惠價5,888元，可入住價值16,170元的房型，下殺36折！針對好友出遊或家庭旅行推出「菁英客房一泊一食四人住宿券」，入住21坪大的房型，優惠價8,888元，平均每房每人只要2,222元。迎合美食饕客亦推出「行政客房一泊二食雙人券」，提供彩匯自助早餐和晚餐各兩客，每張9,999元，以49折的優惠入住總價值20,570元的餐宿好康。入住期間皆可享客房內的免費迷你吧飲品、點心、新鮮水果，還可免費使用健身中心、三溫暖、兒戲遊戲室及戶外恆溫游泳池，愜意入住暢遊大直。

【全館商品券 企業團體餐會首選推薦】

針對企業餐宴或贈禮需求，推出通用全館餐飲及住宿的「全館商品券」，每張面額2,000元，可靈活運用於館內五間特色餐飲及頂級客房。依不同需求推出組合套券，一套18張36,000元，每套加贈3,000元餐飲招待券。購買「套券33張」每組66,000元，即贈價值16,170元的行政客房住宿券乙張，最為划算的即為「套券48張」，總價值123,945元的優惠券，只要96,000元，加贈品項除了全館餐飲抵用券6,000元外，住宿券更升級為價值21,945元的菁英客房住宿券乙張，靈活運用，贈禮大方。

【展場限定 滿額贈好禮】

台北美福於四天的世貿旅展推出「消費滿額贈」活動，旅展現場單筆消費滿3,800元，即贈美福花生焦糖脆果雪糕乙支；滿8,800元除了贈送美福雪糕，再加贈美福限定版沛醬兔玩偶或經典購物袋，每人僅提供兌換乙組，消費金額不累計，數量有限，贈完為止。

*喝酒不開車 未成年請勿飲酒*