台北新板希爾頓悅市集全日餐廳 「地中海異國海鮮季」身分證玩不膩1個7即享85折

炎炎夏天，迎接暑假，台北新板希爾頓酒店二樓【悅市集全日餐廳】推出「地中海異國海鮮季」，共有十多道地中海美食料理，搭配時令食材，結合異國風味，每一道都吃來清爽開胃，此外7月1日起祭出「市集一起Fun暑假」優惠活動，不限平假日憑身分證有１個７即享85折、２個７享８折、3個7享75折（限本人使用），活動至7月31日止，詳情至官網查詢。

簡單、新鮮、橄欖油勾勒地中海風情，璞真食尚料理手法，呈現食材原始風味

台北新板希爾頓酒店廚藝長李文康，擁有40多年的西餐廚藝資歷，此次帶領團隊創作出十多道的地中海美食佳餚，秉持著地中海料理的理念，運用大量蔬果和在地新鮮食材，以簡單烹調、減少高溫油炸及燻烤，再搭配橄欖油，及單純的調味方式，來呈現食材本身的滋味，於今年夏季推出，帶給大家清爽的好味道。

7月1日起，全新主題「地中海異國海鮮季」更是全面升級，共計十多道樣式輪番上陣，呈現方式各有千秋，不管是視覺上繽紛鮮豔的西班牙海鮮燉飯、還是北非摩洛哥風格的優格孜然烤雞、主廚親手拍打製作的起士牛肉丸燴番茄，果香交織的橙汁柑橘海鱸魚、酥炸地中海鮮匯、地中海漁夫濃湯，其它還有多款的地中海風味沙拉，像是酸味白花椰菜鯷魚沙拉、經典番茄乳酪沙拉、醃製紅黃甜椒沙拉、義大利貓耳朵麵沙拉，等多道隱藏版的主廚當日特色樣式菜，都會在現場餐檯上不定期出現，帶給饕客無限驚喜。