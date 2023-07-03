25名被害人將出面？台灣藝人NONO被控妨害性自主 北檢分案偵辦

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）女網紅「小紅老師」上週前往台北地檢署，按鈴控告NONO（陳宣裕）涉嫌性騷擾、性侵、性侵未遂、強制猥褻、性侵未成年少女等罪，並表示已連繫上近25名被害人，未來將採接力方式提告。台北地檢署今（3）日證實，已簽分他字案偵辦。

繼1名女網紅在臉書（Facebook）公開遭NONO在車上伸狼爪後，另1名女網紅「小紅老師」6月間也表示曾遭NONO騷擾，對她做出包含強吻、摸大腿、揉胸、手滑進底褲等侵犯舉動。

對此，NONO都澄清否認，一概回應「沒有印象」。不過，隨後「小紅老師」指稱已收到近20名有相似經驗的受害者私訊後，NONO在臉書宣布即刻起停止演藝工作，誠心深刻反省。

「小紅老師」上週前往台北地檢署，按鈴控告NONO涉嫌性騷擾、性侵、性侵未遂、強制猥褻、性侵未成年少女等罪，根據其於臉書的發文，她提到NONO這20年間侵犯和騷擾過太多太多人了，並指控他大膽的用藝人光圈大頭照在邀約，記不起來其實也挺正常的，能在上節目、跑活動、開副業之間賺的盆滿缽滿。還要花時間打棒球，去按摩店，並對芳療師聲稱，跟你做愛會很爽，直接露出下體給對方看。

她說，這麼多年的時間，你可以同時亂槍打鳥，尋覓一位又一位的受害者，但此時你卻連對受害者道歉的時間都沒有。不承認也不道歉，截至目前的加害者，就屬你最可恥！

小紅老師強調，不管結果如何，撕開犯罪者的假面具，揭開事實真相，是我們對曾經弱小無助的自己伸出的一個溫暖的擁抱。

據了解，北檢今天完成分案程序，將NONO案簽分妨害性自主的他字案，由婦幼專組檢察官偵辦，不排除傳喚NONO說明。