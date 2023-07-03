台北大稻埕夏日節首場煙火秀7/5登場 交管資訊一次看

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）「2023大稻埕夏日節」首場長達180秒的煙火秀將在5日登場，台北市政府觀傳局提醒，大稻埕碼頭水門及堤外道路也將配合進行交通管制，建議民眾搭乘大眾運輸工具前往會場，例如由捷運北門站、大橋頭站或雙連站下車，沿途先至迪化商圈採購伴手禮或享用晚餐，再步行至大稻埕碼頭欣賞煙火及河濱夜景。

「2023大稻埕夏日節」7月1日至8月20日在大稻埕碼頭、延平河濱公園熱情登場！為期51天的大稻埕夏日節除了有「7+1場煙火秀」輪番上陣，另有「遊船燈飾妝點」、「河濱燈飾串聯」及「天天主題日」，並與在地商圈、旅行社合作推出專屬優惠活動及街區、遊船行程。

因應每週三的主題煙火秀釋放，大稻埕碼頭水門將於每週三晚間7點到9點半進行車輛管制，「淡5號」及「淡4號」水門禁止車輛進入(含機車、自行車)，「淡3號」水門車輛只出不進(含機車、自行車，但大客車/客運業者除外)。

觀傳局進一步說，每週三晚間7點至9點半「淡3號」至「淡5號」水門間河濱公園區域管制自行車騎行進入；另活動場域內YouBike2.0(大稻埕碼頭站)及台北市河濱自行車租借站(大稻埕站)，自晚間6點起也暫停營運至9點半，不提供借還服務。

觀傳局也提醒，河濱公園「淡3號」至「淡5號」水門堤外停車場，在活動期間(7月1日至8月19日)仍可停放，惟每週三晚間7點到9點半「淡5號」水門車輛禁止進入、「淡3號」水門車輛只出不進，建議月票車主提早進入停放。

考量觀賞煙火人潮安全，觀傳局表示，忠孝橋及台北橋的人行道，於每週三晚間7點半至9點管制行人通行 (視狀況提前解除管制)；另外，連結迪化污水廠附屬公園至堤外自行車道的「大地重現」陸橋及敦煌景觀平台，也都會有人流管制措施，請民眾多加留意。

觀傳局呼籲，每週三晚間煙火施放，預期會有較多人潮，大稻埕碼頭周邊除會加派人力協助疏導，也透過CMS(停車資訊電子看板)進行遠距提醒，並請民眾多加利用大眾運輸工具前往，

觀傳局表示，為期51天的大稻埕夏日節將有「7+1場煙火秀」輪番上陣，每週三的主題煙火秀選在晚間8點半施放，避開下班尖峰時段，降低對交通的影響；同時，大稻埕碼頭水門將於每週三晚間7點到9點半進行車輛管制，「淡5號」及「淡4號」水門禁止車輛進入(含機車、自行車)，「淡3號」水門車輛只出不進(含機車、自行車，但大客車/客運業者除外)。

觀傳局進一步說，每週三晚間7點至9點半「淡3號」至「淡5號」水門間河濱公園區域管制自行車騎行進入；另活動場域內YouBike2.0(大稻埕碼頭站)及台北市河濱自行車租借站(大稻埕站)，自晚間6點起也暫停營運至9點半，不提供借還服務。

觀傳局也提醒，河濱公園「淡3號」至「淡5號」水門堤外停車場，在活動期間(7月1日至8月19日)仍可停放，惟每週三晚間7點到9點半「淡5號」水門車輛禁止進入、「淡3號」水門車輛只出不進，建議月票車主提早進入停放。

考量觀賞煙火人潮安全，觀傳局表示，忠孝橋及台北橋的人行道，於每週三晚間7點半至9點管制行人通行 (視狀況提前解除管制)；另外，連結迪化污水廠附屬公園至堤外自行車道的「大地重現」陸橋及敦煌景觀平台，也都會有人流管制措施，請民眾多加留意。