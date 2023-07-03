黃國昌、館長邀台灣主要總統候選人7/16上凱道　柯文哲：黨公職以個人名義參加

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 前立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢以「司法及居住正義」為訴求，將於7月16日下午2時在凱達格蘭大道舉辦「公平正義救台灣」活動，號召民眾16日上凱道遊行，同時邀請總統蔡英文及民進黨、國民黨、民眾黨的總統參選人參加。

國民黨總統參選人侯友宜競辦副執行長謝政達今天(3日) 表示，原則上會安排侯友宜出席活動，也呼籲大家一同站出來，為活動加溫。

黃國昌等人今天前往侯友宜競辦遞交邀請函，由競辦副執行長謝政達出面接受。中央社稍後引述侯友宜本人表示，社會的公平正義每個人都要捍衛，他會去參加。

侯友宜日前在台大與學生座談時曾表示，非常支持黃國昌、陳之漢願帶頭站出來呼籲居住正義。

謝政達指出，侯友宜日前在台大演講時很明確表示會全力支持這場有意義的活動。

他說，打擊犯罪、黑金是侯友宜長期的主張，沒有改變過；侯友宜擔任新北市長後也透過社會住宅等議題，全力支持居住正義的政策。呼籲大家在7月16日一起站出來，為這場活動加溫。

陳之漢表示，他跟侯團隊都很熟，而侯友宜日前在台大演講曾明確表示全力支持他跟黃國昌所提出的訴求，十分感謝謝政達接下邀請函。

黃國昌指出，他跟謝政達認識很久，謝政達當律師時，兩人就曾共同為勞工發聲，這反映台灣最可貴的價值，兩人政黨、政治立場未必一樣，但為了共同價值可以站在一起合作。

黃國昌表示，侯友宜過去擔任警察期間，大家對侯友宜打擊黑道、詐騙都留下深刻的印象，也期待侯友宜能來凱道，跟大家分享對於居住正義、司法改革的想法。

對於外傳黃國昌名下有23筆土地、建物，而岳父涉嫌炒房，黃國昌指出，2016年他參選立委時，國民黨對他發動的抹黑攻擊，沒想到2023年因為他要辦活動，又被民進黨側翼網軍拿來用。他絕對不炒房炒地，過去10年完全沒有進行不動產交易，在汐止的土地全部都是種菜的畸零地。

黃國昌表示，不管是在學界或踏入政治，他都堅持居住正義，從未改變過。他一路走來絕對禁得起檢驗，不會因為岳父有任何改變，而岳父也從未干預他的政治主張。

媒體詢問，是否支持侯友宜提恢復特偵組辦黑金。中央社引述陳之漢表示，他雙手雙腳跳起來拍拍手，如果真的成立，他覺得非常好，因為現在台灣最嚴重就是黑金。黃國昌指出，這反映的現象是，過去這幾年，台灣所顯現出來的權貴司法已經讓民眾受不了。相信三位主要的總統參選人都有政治智慧，對於現在讓人民失望的現象，提出具體看法。

黃國昌與「館長」今上午也赴民進黨中央遞交邀請函，希望民進黨主席賴清德參與遊行；民進黨回應，當天是民進黨全代會，賴清德將視時間評估是否參與。

黃國昌、陳之漢上午陸續到台灣民眾黨中央黨部、國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室、民進黨中央黨部，邀3黨總統參選人參與716遊行。

民進黨副秘書長楊懿珊、新聞部主任張志豪代表接下邀請函。

陳之漢說，國民黨及民眾黨的總統參選人皆已承諾會出席716凱道活動，民進黨身為執政黨，希望黨主席賴清德也能親自到現場。

黃國昌表示，這場活動定位為不分黨派，會公平邀請各黨代表以及總統參選人參與。

黃國昌說，他與民進黨多年來一起走在台灣民主路上，對於各種政策的具體執行方法或許有不同看法，但公共政策討論就事論事，是非常重要的價值，他歡迎民進黨對這次活動提出不同的看法、一起公開討論，但請不要抹黑抹紅這場活動，網路上潑糞言論，不是他所樂見。

楊懿珊承諾會轉達訴求給黨中央，她強調，集會遊行是人民重要民主能量的展現，民進黨絕對支持，也認同台灣歷經疫情衝擊後，現在正是國際經濟秩序重整、社會資源重新分配的關鍵時間點，居住正義、司法改革等確實還有努力的方向，賴清德日前拋出補助私立大學學雜費，也是站在公平正義的改革立場。

至於賴清德當天是否會參與，楊懿珊說，16日剛好民進黨召開全國黨員代表大會，全黨總動員，賴清德的時間必須看當天活動的狀況才能決定，民進黨祝福活動能順利平和。

黃國昌與「館長」陳之漢今天稍早親自遞交邀請函給台灣民眾黨總統參選人柯文哲。柯文哲表示，他一定會支持，但也通知黨公職不要用黨的名義參加，下令以個人名義參加。

黃國昌與陳之漢今天上午9時赴民眾黨中央黨部，親自遞交邀請函給柯文哲，柯文哲親自收下邀請函。

陳之漢表示，這次活動倡議的兩大主軸是居住正義與司法改革，今天將依序跑3個地點遞交邀請函，柯文哲是3黨中第一個支持答應赴凱道遊行。他呼籲，台灣人民要爭取自己權益，社會大眾16日一起共襄盛舉。

黃國昌表示，不論是司法改革、居住正義，都是不分黨派、不分立場的全民共同價值，感謝柯文哲親自接受邀請函；除了3位總統參選人，還有立法院的4個黨團，他們將同時寄送邀請函。

日前黃國昌也在臉書po文說他們誠摯邀請蔡英文總統參加活動、回應訴求。

柯文哲表示，自從卸任台北市長後，他走訪台灣各地，了解台灣民意走向；目前年輕人最關心的題目有兩個，一是薪資過低，二是高房租高房價，這兩個題目互為表裡。

柯文哲表示，過去他在台北市府任內對居住正義有做出一些成績，包含社會住宅、租金補貼、稅制改革，很希望居住正義的成績能推廣到台灣其他地方。

柯文哲說，從統計數字而言，老百姓對司法人員信任度很低，司法改革是人民內心渴望，但這7年來司改做得不多；這領域他不是很熟悉，所以之前遇到黃國昌才會說，「你來做就好」。

柯文哲表示，7月16日上凱道他一定會支持，但也通知黨公職不要用黨的名義參加，下令要以個人名義參加，以此表達對司改與居住正義的支持。

媒體詢問，不用民眾黨名義參與，是否擔心變成造勢集會。柯文哲表示，政治上不要想蹭人家，支持就支持，不需要掛黨旗，應把活動單純化，表達對居住正義及司法改革支持。

媒體詢問，是否會當面延攬黃國昌加入民眾黨或不分區立委。柯文哲表示，黃國昌是個人才，若願意幫忙是很好，但也要看個人意願，且自然就好，動作太多也沒用，徒增惹人討厭。

黃國昌表示，現在最重要的是辦好16日遊行，至於2024總統大選及政治上競合，不是他現在關心重點。他說，人跟人之間關心支持是構築在理念認同，以及能力肯定。