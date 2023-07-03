台北時代寓所《夏日幻香．入住限定體驗》　穿越時空直達蔚藍海岸

台北時代寓所攜手台灣集合式香氛保養品牌「伊日生活」獨家推出《夏日幻香．入住限定體驗》，入住即可搶先試用「一日茶道TEAO RY」全新上市「漁光島無水香氛機」，並贈送「約翰森林JOHN RAY」蔚藍海岸複方精華乙瓶（15ml，定價：1,780元） ，專案每晚6,000元起，開始下一趟長途旅行之前， 先讓迷人香氣趕走生活的壓力，帶你穿越時空， 瞬間到達夢幻般的渡假勝地！

台北時代寓所總經理林桂玉表示：「 時代寓所一直致力與在地文化及品牌合作串聯， 希望將台灣的美好介紹給國內外旅客， 客房沐浴備品同樣堅持選用來自台灣的『一日茶道TEAORY』， 清新撫慰的茶萃洗沐保養，深獲許多到訪賓客的喜愛。 在旅行逐漸恢復的日子我們雙方再度合作， 推薦旅程中也適用的香氛產品，要以嗅覺開啟旅行的地圖， 引領旅客探索更寬廣的世界！」

即日起預訂聯名專案，可享入住期間免費體驗「一日茶道TEAOR Y」研發的無水香氛機，無需加水和插電就可輕鬆使用， 間歇式的噴霧技術讓精油能夠完美釋放，且不易產生嗅覺疲勞。 瓶身設計輕巧，充電完畢後即可外出攜帶，替日常生活、辦公場所， 甚至是戶外野營、公路旅行，隨時營造舒適芳香的氛圍。 本次專案特別贈送與加拿大團隊共同研發的品牌「約翰森林JOHN RAY」最暢銷複方精華， 不論搭配此款無水香氛機或市售香氛機皆可使用， 以佛手柑與橡木苔描繪出的航海藍圖，如陽光般耀眼的清新香氣， 喚起對蔚藍海岸的各種美好想像， 請好好沈浸這一趟令人嚮往的夏季旅行！

訂房請洽官網， 優惠折扣代碼：TEAORY，或電洽訂房組：02-7752- 1888分機3、電郵：Res.tsaup@ hotelresonance.com。

《夏日幻香．入住限定體驗》

- 預訂日期：2023/06/20-07/28

- 住宿日期：2023/07/01-07/31

- 住宿優惠：入住期間限定體驗一日茶道TEAORY漁光島無水香氛 機；獲贈約翰森林JOHNRAY

蔚藍海岸複方精華乙瓶（15ml，定價：1,780元）； 住宿期間於星巴克時代寓所店享

有餐點及飲品 9 折（不含包裝食品及商品）；享有希爾頓榮譽客會點數與房晚累積。